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06.04.2025, 13:27

Микрокредиты в Казахстане: поддержка в нужде или шаг к долговой яме?

Новости Казахстана 0 3 436

В условиях финансовой нестабильности и отсутствия сбережений для многих казахстанцев микрокредиты стали единственным способом справиться с внезапными расходами. Однако за доступностью и быстротой получения скрываются серьезные риски, способные усугубить финансовое положение заемщика, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что такое микрокредиты и почему они так популярны?

Микрокредит — это небольшой займ, который можно быстро оформить через микрофинансовые организации (МФО), зачастую в онлайн-режиме. Такие кредиты особенно востребованы среди тех, кто не может получить займ в банке из-за неофициального дохода или низкой платежеспособности.

Согласно данным Национального Банка, около 90% казахстанцев живут от зарплаты до зарплаты, не имея накоплений. Поэтому любые внеплановые траты — от покупки продуктов до оплаты лечения — требуют заемных средств. Микрокредиты стали удобным решением: для их получения нужен лишь удостоверяющий документ, а деньги поступают в течение нескольких часов.

Средний размер займа — десятки тысяч тенге, а срок возврата — от пары недель до нескольких месяцев. Простота и оперативность делают такие кредиты особенно популярными у молодёжи до 40 лет.

Рост микрозаймов: впечатляющие цифры

Сфера микрокредитования в Казахстане переживает бурный рост. По данным Первого кредитного бюро, в 2023 году число выданных микрозаймов «до зарплаты» увеличилось на 72,5%, достигнув 13 миллионов займов на общую сумму около 790 млрд тенге. Число МФО также стремительно растёт, как и объёмы их кредитных портфелей.

Причины популярности микрозаймов:

  • Недоступность банковских кредитов для части населения;

  • Быстрое оформление и минимум требований к заёмщику;

  • Онлайн-доступность, что особенно актуально для регионов.

Но несмотря на видимую выгоду, микрозаймы несут в себе немалые угрозы.

Обратная сторона микрокредитов: высокая цена срочной помощи

Процентные ставки: скрытая опасность

Одной из главных проблем микрозаймов являются высокие процентные ставки. Средняя годовая ставка вознаграждения в МФО составляет около 37%, а эффективные ставки по краткосрочным займам могут достигать нескольких сотен процентов в год. В пересчёте это означает, что за пользование сравнительно небольшой суммой заемщику приходится возвращать сумму в несколько раз выше.

Основные риски при оформлении микрокредита:

  1. Высокая переплата
    Даже ежедневная ставка в 1% кажется небольшой, но в годовом выражении превращается в огромную сумму. В результате заемщик может вернуть в 2–3 раза больше, чем изначально брал.

  2. Скрытые комиссии и штрафы
    Помимо процентов, многие МФО начисляют дополнительные сборы за оформление, продление займа, обслуживание счёта. В случае просрочки задолженность стремительно растёт за счёт пени и штрафов.

  3. Жёсткое взыскание долгов
    При просрочке платежей заемщики сталкиваются с навязчивыми звонками, угрозами и психологическим давлением со стороны коллекторов. Это усугубляет стресс, но не решает проблему долга.

  4. «Долговая спираль»
    Чтобы расплатиться с одним займом, человек берёт новый. Так формируется замкнутый круг займов, выбраться из которого всё сложнее. Долг растёт, а финансовая стабильность ухудшается.

  5. Порча кредитной истории
    Даже небольшая просрочка по микрозайму влияет на кредитную историю. Это снижает кредитный рейтинг и делает невозможным получение более выгодных займов в будущем.

Финансовая грамотность — ключ к безопасности

Особенно уязвимыми перед ловушкой микрокредитов оказываются люди с низким уровнем дохода. Когда ежемесячные платежи по долгам съедают большую часть семейного бюджета, на базовые нужды просто не остаётся денег.

Эксперты напоминают: коэффициент долговой нагрузки — отношение ежемесячных выплат по займам к доходу — не должен превышать 50%. Если этот показатель выше, заемщик рискует оказаться в затяжной долговой зависимости.

Вывод

Микрокредиты действительно могут стать временным решением в экстренной ситуации. Однако без разумного подхода и оценки своих финансовых возможностей они превращаются в серьёзную угрозу. Перед тем как оформлять даже небольшой займ, важно тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы помощь не обернулась долговым капканом.

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