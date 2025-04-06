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06.04.2025, 13:58

Большие перемены для таксистов: Казахстан смягчает требования к водителям

Новости Казахстана 0 16 778

Таксисты в Казахстане могут рассчитывать на значительное упрощение налоговой системы. В новом проекте Налогового кодекса, поступившем на рассмотрение в Мажилис 20 февраля 2025 года, предусмотрены серьёзные послабления для водителей такси. Эти меры направлены на снижение уровня теневой занятости и упрощение фискальной нагрузки в сфере пассажирских перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: laminarts.ru
Фото: laminarts.ru

Основные изменения: единый платёж вместо ИП и налогов

Согласно предложенному законопроекту, водителям больше не придётся оформлять индивидуальное предпринимательство (ИП) и платить отдельные налоги, такие как НДС и индивидуальный подоходный налог (ИПН).

Вместо этого вводится единый фиксированный платёж в размере 4% от дохода, который автоматически включает:

  • пенсионные взносы,

  • социальные отчисления,

  • обязательное медицинское страхование.

Таким образом, для таксистов создаётся максимально упрощённая система, избавляющая от необходимости вести бухгалтерию и сдавать отчётность.

Что получат водители от новых правил?

1. Минимум бумажной волокиты
Отмена обязательной регистрации ИП и налоговой отчётности существенно упростит жизнь водителям. Всё, что потребуется, — оплачивать единый взнос.

2. Прямая работа с агрегаторами
Новая система позволит водителям сотрудничать напрямую с сервисами вроде “Яндекс Go” или inDriver, обходя посредников — таксопарки, которые зачастую удерживают часть дохода в виде комиссии.

3. Легализация «теневых» перевозок
Многие таксисты сегодня работают неофициально, избегая налогов. Простая и прозрачная схема налогообложения может мотивировать их перейти в легальное поле и начать работать официально.

Как восприняли инициативу?

Хотя проект всё ещё находится на стадии обсуждения и может претерпеть изменения, в отрасли он уже получил положительные отклики. Участники рынка отмечают, что реформа может стать важным шагом в сторону прозрачности, справедливой конкуренции и улучшения условий труда.

Если нормы будут приняты в текущем виде, рынок такси в Казахстане может значительно трансформироваться — в сторону легализации, упрощения и большей финансовой устойчивости водителей.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
КУРЬЕР
КУРЬЕР
Это конечно хорошо. Но они могут как с переводами, всех переписать, а затем загрузить. Как обычно и бывает!
06.04.2025, 20:19
КУРЬЕР
КУРЬЕР
Это конечно хорошо. Но они могут как с переводами, всех переписать, а затем загрузить. Как обычно и бывает!
06.04.2025, 20:19
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