Большие перемены для таксистов: Казахстан смягчает требования к водителям

Таксисты в Казахстане могут рассчитывать на значительное упрощение налоговой системы. В новом проекте Налогового кодекса, поступившем на рассмотрение в Мажилис 20 февраля 2025 года, предусмотрены серьёзные послабления для водителей такси. Эти меры направлены на снижение уровня теневой занятости и упрощение фискальной нагрузки в сфере пассажирских перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: laminarts.ru

Основные изменения: единый платёж вместо ИП и налогов

Согласно предложенному законопроекту, водителям больше не придётся оформлять индивидуальное предпринимательство (ИП) и платить отдельные налоги, такие как НДС и индивидуальный подоходный налог (ИПН).

Вместо этого вводится единый фиксированный платёж в размере 4% от дохода, который автоматически включает:

пенсионные взносы,

социальные отчисления,

обязательное медицинское страхование.

Таким образом, для таксистов создаётся максимально упрощённая система, избавляющая от необходимости вести бухгалтерию и сдавать отчётность.

Что получат водители от новых правил?

1. Минимум бумажной волокиты

Отмена обязательной регистрации ИП и налоговой отчётности существенно упростит жизнь водителям. Всё, что потребуется, — оплачивать единый взнос.

2. Прямая работа с агрегаторами

Новая система позволит водителям сотрудничать напрямую с сервисами вроде “Яндекс Go” или inDriver, обходя посредников — таксопарки, которые зачастую удерживают часть дохода в виде комиссии.

3. Легализация «теневых» перевозок

Многие таксисты сегодня работают неофициально, избегая налогов. Простая и прозрачная схема налогообложения может мотивировать их перейти в легальное поле и начать работать официально.

Как восприняли инициативу?

Хотя проект всё ещё находится на стадии обсуждения и может претерпеть изменения, в отрасли он уже получил положительные отклики. Участники рынка отмечают, что реформа может стать важным шагом в сторону прозрачности, справедливой конкуренции и улучшения условий труда.

Если нормы будут приняты в текущем виде, рынок такси в Казахстане может значительно трансформироваться — в сторону легализации, упрощения и большей финансовой устойчивости водителей.