Двухлетняя девочка погибла под колесами автомобиля во дворе жилого дома

Трагедия произошла в одном из дворов города Косшы. Женщина-водитель не заметила двухлетнюю девочку, стоявшую на проезжей части, и совершила наезд – ребёнок погиб на месте, передает Lada.kz со ссылкой на Toppres.kz .

Фото: кадр из видео

Как пишет Toppress.kz со ссылкой на Kazinform, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием малолетнего ребёнка произошло 5 апреля во дворе жилого комплекса в Косшы.

По предварительной информации, женщина за рулём автомобиля Kia Sportage въезжала во двор и не заметила стоящую на проезжей части двухлетнюю девочку. В этот момент во дворе находилась группа детей, которые играли мячом. Отвлечённые игрой, они не сразу заметили, что самая младшая из них осталась прямо на пути подъезжающего транспорта.

Момент наезда зафиксировала камера видеонаблюдения, кадры с места трагедии были опубликованы в одном из местных пабликов. На видео видно, как автомобиль сбивает ребёнка через несколько секунд после появления на экране.

В одном из жилых дворов в городе Косшы водитель, следуя на автомобиле Kia Sportage, совершил наезд на несовершеннолетнюю, 2023 года рождения. Девочка скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По факту наезда возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.