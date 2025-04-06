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06.04.2025, 15:53

Say Mo эмоционально рассказала об абьюзе в браке с актёром Шакенти

Новости Казахстана 0 764

Казахстанская певица Say Mo (Молдир Есембек) публично заявила, что пережила абьюзивные отношения с актёром Сериком Шарипом, известным под псевдонимом Шакенти, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Казахстанская певица Молдир Есембек, известная под сценическим именем Say Mo, выступила с эмоциональным заявлением о прошлом опыте абьюзивных отношений с актёром Сериком Шарипом (Шакенти). Поводом для откровений стало обнародование недавно видео, на котором актёр грубо вытаскивает бывшую девушку Алию Бутееву из лифта.

Видео вызвало общественное возмущение и стало вирусным в соцсетях. В связи с этим Say Mo решила рассказать о собственном болезненном опыте. В Instagram она написала, что тоже подвергалась насилию со стороны Шакенти, когда состояла с ним в браке.

«У меня сейчас нет доказательств. Я удалила фотографии с синяками, которые отправляла маме. После каждой ссоры он просил прощения – по-актерски, стоя на коленях», - призналась артистка. Она подчеркнула, что поведение жертвы сложно объяснить тому, кто сам не сталкивался с абьюзом.

Певица также рассказала, что её детство прошло без отца, и она не имела представления о здоровом мужском поведении. По её словам, с малых лет ей приходилось быть самостоятельной, рано брать на себя «мужскую роль» в семье. «Я не знаю, как мужчина должен со мной обращаться, потому что я не видела образа мужчины с детства», - пояснила Say Mo.

Как призналась исполнительница, одной из первых попыток высказаться о своём опыте стала её песня «Woman», вышедшая весной 2021 года после развода. «Я не молчала, я кричала! Даже дурак мог понять, о чём идёт речь», - подчеркнула она.

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