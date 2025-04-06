Say Mo эмоционально рассказала об абьюзе в браке с актёром Шакенти

Казахстанская певица Say Mo (Молдир Есембек) публично заявила, что пережила абьюзивные отношения с актёром Сериком Шарипом, известным под псевдонимом Шакенти, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz .

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Казахстанская певица Молдир Есембек, известная под сценическим именем Say Mo, выступила с эмоциональным заявлением о прошлом опыте абьюзивных отношений с актёром Сериком Шарипом (Шакенти). Поводом для откровений стало обнародование недавно видео, на котором актёр грубо вытаскивает бывшую девушку Алию Бутееву из лифта.

Видео вызвало общественное возмущение и стало вирусным в соцсетях. В связи с этим Say Mo решила рассказать о собственном болезненном опыте. В Instagram она написала, что тоже подвергалась насилию со стороны Шакенти, когда состояла с ним в браке.

«У меня сейчас нет доказательств. Я удалила фотографии с синяками, которые отправляла маме. После каждой ссоры он просил прощения – по-актерски, стоя на коленях», - призналась артистка. Она подчеркнула, что поведение жертвы сложно объяснить тому, кто сам не сталкивался с абьюзом.

Певица также рассказала, что её детство прошло без отца, и она не имела представления о здоровом мужском поведении. По её словам, с малых лет ей приходилось быть самостоятельной, рано брать на себя «мужскую роль» в семье. «Я не знаю, как мужчина должен со мной обращаться, потому что я не видела образа мужчины с детства», - пояснила Say Mo.

Как призналась исполнительница, одной из первых попыток высказаться о своём опыте стала её песня «Woman», вышедшая весной 2021 года после развода. «Я не молчала, я кричала! Даже дурак мог понять, о чём идёт речь», - подчеркнула она.