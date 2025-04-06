Деньги на депозите: чем грозит забытый вклад в Казахстане

Если срок вашего банковского вклада подошёл к концу, а вы не успели вовремя его закрыть или продлить, средства на счёте не исчезнут. Однако важно понимать, какие действия предпримет банк и что это может значить для ваших процентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
В зависимости от типа депозита, правила его продления и получения дохода различаются:
Вклады до востребования — не имеют фиксированного срока, начисляют минимальные проценты и автоматически продлеваются на неопределённый срок.
Срочные вклады — открываются на чётко определённый период (обычно от 3 месяцев). Снятие средств до окончания срока ведёт к потере части или всех процентов.
Сберегательные вклады — отличаются более высокой доходностью, но не допускают частичного снятия и требуют полного сохранения суммы до окончания срока.
Исламские вклады — не предполагают фиксированной процентной ставки: доход зависит от прибыли банка. Автопролонгация может быть доступна.
Автоматическая пролонгация — это продление срока депозита на тех же или изменённых условиях без участия клиента. При этом:
Процентная ставка может быть пересмотрена в соответствии с текущими рыночными условиями.
Если в договоре указано ограничение на количество пролонгаций, и этот лимит исчерпан, средства вместе с накопленными процентами переводятся на текущий счёт клиента.
На текущем счёте процент крайне низкий — около 0,1%, что делает сбережения уязвимыми к инфляции, которая в Казахстане может достигать 10–15% в год.
Важно: количество возможных автопродлений и их условия всегда прописываются в договоре. Это может быть 1, 3 или 5 пролонгаций. После достижения лимита вклад автоматически закрывается.
Условия автопролонгации и перевода средств различаются у разных банков:
Halyk Bank: автоматически продлевает большинство вкладов до 3 раз, затем переводит средства на текущий счёт. Некоторые вклады требуют ручного закрытия.
Kaspi.kz: продлевает вклады бессрочно ежегодно, каждый раз обновляя ставку по текущим условиям.
Jusan Bank: не ограничивает количество автопродлений, ставка также обновляется. Для нерезидентов удерживается налог при продлении.
Банк ЦентрКредит (BCC): до декабря 2020 года продлевал до 3 раз. Сейчас средства переводятся на вклад "Чемпион" сроком на 13 месяцев, который также ограничен в количестве пролонгаций.
Во многих банках можно отказаться от автопролонгации при открытии вклада — это особенно удобно, если вы не уверены, что будете следить за сроками.
При автопролонгации ставка пересматривается только на новый период. Ранее начисленные проценты сохраняются и либо капитализируются, либо переводятся на счёт клиента.
Если вклад, который уже был продлён, закрыть досрочно, проценты за новый период пересчитываются по минимальной ставке — это может привести к почти полной их потере.
При отсутствии автопролонгации деньги переводятся на текущий счёт, где доходность минимальна.
Банк не вправе штрафовать за то, что клиент не пришёл вовремя, однако потеря дохода в результате может оказаться существенной.
1. Отмечайте дату окончания вклада
Не полагайтесь на память — внесите дату в календарь или поставьте напоминание в телефоне. Убедитесь, что банк знает ваш актуальный номер телефона для отправки SMS или пуш-уведомлений. Но не полагайтесь только на банк — сообщение может не дойти.
2. Заранее определитесь с дальнейшими действиями
Уже за месяц до окончания срока подумайте: продлевать вклад или забрать деньги? Если планируете расторгнуть вклад — уточните процедуру. Часто можно оформить заявление заранее, чтобы в день окончания средства автоматически поступили на счёт или карту.
3. Учитывайте жизненные обстоятельства
Если вы точно знаете, что не сможете быть в городе в день завершения вклада — подумайте об автопролонгации или оформите доверенность на близкого человека, которому доверяете.
⚠️ Важно: если вклад автоматически продлился, забрать деньги в этот же день не получится — считается, что начался новый срок. Попытка снять средства в день окончания может трактоваться как досрочное закрытие, и вы потеряете проценты.
4. Настройте нужный режим продления
Если банк предоставляет возможность отключить автопролонгацию — воспользуйтесь ею, когда это выгодно. Тогда по окончании срока деньги поступят на счёт, и вы сможете сразу распоряжаться ими. Если, напротив, хотите, чтобы вклад продлевался — проверьте, включена ли эта опция.
5. Не оставляйте деньги на текущем счете надолго
Если вы всё же пропустили дату и деньги переведены на текущий счёт — не откладывайте. Разместите средства на новом депозите или инвестируйте их, чтобы сохранить покупательную способность.
6. Избегайте частых ошибок вкладчиков
Не следят за датами окончания вкладов.
Не уведомляют банк о смене номера телефона.
Не читают договор и не понимают условий.
Считают, что банк будет "ждать", пока клиент не придёт.
Чтобы избежать этих ситуаций — всегда читайте договор, особенно пункты о сроках, продлении и порядке возврата средств. В случае непонимания — уточните у сотрудника банка.
Своевременный контроль за вкладом помогает не только сохранить доход, но и защитить сбережения от инфляции. Понимание условий банков и чёткое планирование позволят избежать неприятных сюрпризов. Иногда простое напоминание в телефоне способно сохранить ваш финансовый результат.
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