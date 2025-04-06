Группа мужчин жестоко избила прохожего в Атырау

В Атырау произошёл жестокий инцидент, в ходе которого несколько мужчин избили одного человека прямо на улице. Несмотря на то что пострадавший не подал заявление в полицию, проверка по факту нападения уже начата, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксирован момент жестокого избиения мужчины группой лиц в Атырау. В микрорайоне Жилгородок примерно пять-шесть человек напали на одного мужчину.

На записи, опубликованной очевидцами, видно, как мужчины продолжают наносить удары, несмотря на то что пострадавший уже лежит на земле и стонет от боли. Один из нападавших неоднократно бьёт его по голове. Кроме того, в ходе конфликта был повреждён припаркованный рядом автомобиль. Видео сопровождается грубой нецензурной лексикой.

Как уточняется, съёмку происходящего вела девушка, находившаяся поблизости. В кадре слышны её крики и возмущение происходящим, но вмешательства со стороны очевидцев зафиксировано не было.

По информации ATYRAU ONLINE, после избиения пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностированы различные травмы, однако официального заявления в полицию он не подавал. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

В департаменте полиции Атырауской области подтвердили, что изучают обстоятельства произошедшего. Также проводится работа по установлению личностей нападавших и всех участников конфликта.