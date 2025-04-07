В каком городе Казахстана выгоднее всего покупать стройматериалы

Разница в стоимости строительных материалов в разных городах Казахстана может достигать 40%. При этом ни Астана, ни Алматы не вошли в число самых дорогих регионов страны. Корреспондент Kazinform провел сравнительный анализ цен и выяснил, где строительство обойдется дороже всего, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: opora.ru

Что мы сравнивали

При планировании строительства или ремонта важнейшую роль играет стоимость стройматериалов. В рамках исследования были выбраны самые востребованные позиции, применяемые как в частном, так и в коммерческом строительстве:

Кирпич силикатный М150 — прочный и доступный материал для кладки стен, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами.

Бетон марки М200 — универсальный вариант, используемый для фундамента, перекрытий, дорожных работ и стяжки полов.

Арматура рифленая 12 мм марки А3 — усиливает несущие конструкции в железобетонных изделиях.

Деревянный брус 100×100 мм длиной 6 м — применяется в строительстве домов, бань, беседок, а также для создания опор, перекрытий и стропильных систем.

Минеральная вата толщиной 50 мм — популярный утеплитель, обеспечивающий тепло- и шумоизоляцию.

Как считали

Чтобы получить усредненные цены, данные собирались на сайтах объявлений и страницах строительных компаний. В расчет брались следующие объемы:

500 штук кирпича (цена за штучный товар);

1 кубометр бетона;

100 кг арматуры (около 114 погонных метров);

10 деревянных брусьев;

10 упаковок минваты (50 мм толщиной).

Где стройматериалы стоят дороже всего

1. Костанай — лидер по стоимости

Все позиции здесь оказались на верхних ценовых отметках:

Кирпич — 67 500 ₸

Бетон — 32 650 ₸

Арматура — 31 000 ₸

Деревянный брус — 45 000 ₸

Минвата — 68 000 ₸

Итого: 244 150 ₸

2. Караганда — дорогие кирпичи, но дешевая арматура

Самые дорогие кирпичи — 75 000 ₸

Самая дешевая арматура — 28 900 ₸

3. Усть-Каменогорск

Высокая стоимость арматуры и древесины

Итоговая сумма: 237 700 ₸

Города с относительно высокими ценами

Атырау — самый дорогой бетон в стране: 35 400 ₸

Алматы — дешевый бетон (14 350 ₸), но дорогая арматура и утеплитель (69 500 ₸)

Шымкент — дорогие кирпичи, остальные позиции — на среднем уровне

Жезказган — доступный бетон, но дорогие кирпич и древесина

Города со средним уровнем цен

Актобе — дорогие кирпичи (63 000 ₸), зато дешевый бетон и арматура

Кокшетау — самая дорогая древесина (64 000 ₸), но низкие цены на бетон, арматуру и кирпич

Семей — самая дешевая древесина (44 800 ₸), но дорогие кирпичи

Талдыкорган — дорогой кирпич, остальные позиции — ниже среднереспубликанских цен

Цены ниже среднего

Туркестан — дорогая арматура (52 000 ₸), зато самые дешевые кирпичи (31 250 ₸)

Астана — благодаря налаженной логистике, стройматериалы стоят на среднем уровне, кроме древесины (относительно дорогая), утеплитель — один из самых дешевых в стране

Актау — доступные кирпич и бетон

Петропавловск — недорогой кирпич, но бетон дороже

Павлодар — дешевый бетон, но высокая цена на древесину

Где стройматериалы самые дешевые

1. Конаев — абсолютный лидер по доступности

Стабильно низкие цены по всем позициям

Общая сумма: 173 700 ₸

2. Тараз

Дешевые кирпич и бетон, средние цены на остальное

Итог: 176 950 ₸

3. Кызылорда

Недорогие кирпичи и бетон

Самый дешевый утеплитель — 35 000 ₸

Общая сумма: 177 700 ₸

4. Уральск

Самая дешевая древесина, остальные стройматериалы тоже ниже среднего

Общая сумма: 184 700 ₸