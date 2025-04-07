В каком городе Казахстана выгоднее всего покупать стройматериалы

Разница в стоимости строительных материалов в разных городах Казахстана может достигать 40%. При этом ни Астана, ни Алматы не вошли в число самых дорогих регионов страны. Корреспондент Kazinform провел сравнительный анализ цен и выяснил, где строительство обойдется дороже всего, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.
При планировании строительства или ремонта важнейшую роль играет стоимость стройматериалов. В рамках исследования были выбраны самые востребованные позиции, применяемые как в частном, так и в коммерческом строительстве:
Кирпич силикатный М150 — прочный и доступный материал для кладки стен, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами.
Бетон марки М200 — универсальный вариант, используемый для фундамента, перекрытий, дорожных работ и стяжки полов.
Арматура рифленая 12 мм марки А3 — усиливает несущие конструкции в железобетонных изделиях.
Деревянный брус 100×100 мм длиной 6 м — применяется в строительстве домов, бань, беседок, а также для создания опор, перекрытий и стропильных систем.
Минеральная вата толщиной 50 мм — популярный утеплитель, обеспечивающий тепло- и шумоизоляцию.
Чтобы получить усредненные цены, данные собирались на сайтах объявлений и страницах строительных компаний. В расчет брались следующие объемы:
500 штук кирпича (цена за штучный товар);
1 кубометр бетона;
100 кг арматуры (около 114 погонных метров);
10 деревянных брусьев;
10 упаковок минваты (50 мм толщиной).
Все позиции здесь оказались на верхних ценовых отметках:
Кирпич — 67 500 ₸
Бетон — 32 650 ₸
Арматура — 31 000 ₸
Деревянный брус — 45 000 ₸
Минвата — 68 000 ₸
Итого: 244 150 ₸
Самые дорогие кирпичи — 75 000 ₸
Самая дешевая арматура — 28 900 ₸
Высокая стоимость арматуры и древесины
Итоговая сумма: 237 700 ₸
Атырау — самый дорогой бетон в стране: 35 400 ₸
Алматы — дешевый бетон (14 350 ₸), но дорогая арматура и утеплитель (69 500 ₸)
Шымкент — дорогие кирпичи, остальные позиции — на среднем уровне
Жезказган — доступный бетон, но дорогие кирпич и древесина
Актобе — дорогие кирпичи (63 000 ₸), зато дешевый бетон и арматура
Кокшетау — самая дорогая древесина (64 000 ₸), но низкие цены на бетон, арматуру и кирпич
Семей — самая дешевая древесина (44 800 ₸), но дорогие кирпичи
Талдыкорган — дорогой кирпич, остальные позиции — ниже среднереспубликанских цен
Туркестан — дорогая арматура (52 000 ₸), зато самые дешевые кирпичи (31 250 ₸)
Астана — благодаря налаженной логистике, стройматериалы стоят на среднем уровне, кроме древесины (относительно дорогая), утеплитель — один из самых дешевых в стране
Актау — доступные кирпич и бетон
Петропавловск — недорогой кирпич, но бетон дороже
Павлодар — дешевый бетон, но высокая цена на древесину
Стабильно низкие цены по всем позициям
Общая сумма: 173 700 ₸
Дешевые кирпич и бетон, средние цены на остальное
Итог: 176 950 ₸
Недорогие кирпичи и бетон
Самый дешевый утеплитель — 35 000 ₸
Общая сумма: 177 700 ₸
Самая дешевая древесина, остальные стройматериалы тоже ниже среднего
Общая сумма: 184 700 ₸
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