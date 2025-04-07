Аким Уральска отправил своих подчинённых в СИЗО

Аким Уральска Мурат Байменов отправил заместителей и руководителей отделов акимата на экскурсию в следственный изолятор. Мера направлена на профилактику коррупционных правонарушений и формирование у госслужащих понимания последствий противоправных действий, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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О необычной экскурсии для чиновников рассказал интернет-ресурс umarovnews.kz. Так, глава Уральска Мурат Байменов организовал для своих подчинённых необычную форму профилактики коррупционных рисков – посещение следственного изолятора.

Отвечая на вопрос журналистов о приоритетах в деятельности акимата, Байменов отметил, что вопрос снижения коррупционных рисков занимает для него первое место. Он добавил, что регулярно проводит аппаратные совещания – раз в неделю или десять дней – где обсуждаются меры по обеспечению прозрачности работы госаппарата.

Вчера наши коллеги во главе с заместителем акима и все руководители отделов сходили в следственный изолятор, на экскурсию, - рассказал он.

По его словам, важно, чтобы госслужащие чётко осознавали реалии, в которых работают, и понимали последствия своих решений. Такие меры, считает аким, способствуют повышению дисциплины и укреплению антикоррупционной культуры в органах местной власти.

В ходе общения с прессой Мурат Байменов также заявил, что намерен опубликовать свою декларацию о доходах на личной странице в социальных сетях. Это, по его мнению, ещё один шаг к открытости и прозрачности деятельности руководителя.