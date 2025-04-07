Любовь к шоколаду довела жителя Уральска до ареста

Нетрезвый житель Уральска разбил окно супермаркета, проник внутрь и похитил несколько плиток шоколада. Правоохранители задержали нарушителя с поличным, передает Lada.kz со ссылкой на «Мой город» .

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В Уральске сотрудники полиции задержали мужчину, проникшего в магазин ради кражи сладостей. Как сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения, когда разбил окно супермаркета, проник внутрь и похитил несколько плиток шоколада.

Нарушителя задержали с поличным, а похищенный товар изъяли. Позже выяснилось, что ранее этот гражданин уже находился под особым надзором суда из-за систематических нарушений общественного порядка. Он неоднократно попадал в поле зрения полиции за появление в нетрезвом виде в общественных местах, а также не исполнял судебные решения, в связи с чем ранее был арестован на 30 суток.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено досудебное расследование по факту мелкого хищения. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.