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06.04.2025, 21:59

Видео с юной чемпионкой и её отцом растрогало пользователей Казнета

Новости Казахстана 0 584

Сеть покорил ролик с участием маленькой спортсменки, которую перед важным поединком поддерживает отец. Его слова и объятия помогли девочке преодолеть страх и одержать победу, вызвав слёзы радости у неё и зрителей, передает Lada.kz со ссылкой на Offside.kz.

Фото: кадры из видео
Фото: кадры из видео

Трогательное видео с участием юной чемпионки и её отца распространилось по казахстанскому сегменту интернета, вызвав бурную реакцию среди пользователей. Кадры, где маленькая девочка стоит перед выходом на важный поединок, охваченная тревогой и сомнением в своих силах, не оставили никого равнодушным.

Девочка едва сдерживает слёзы, но рядом находится её отец – он обнимает ребёнка, говорит слова поддержки и помогает справиться с эмоциями.

Отец не просто утешает, он передаёт дочери веру в себя – и она выходит на поединок. Благодаря этой внутренней опоре девочка одерживает победу, продемонстрировав не только спортивные навыки, но и силу характера.

Самым эмоциональным моментом ролика стало завершение поединка. Юная спортсменка вновь расплакалась – но теперь это были слёзы счастья и гордости. В ответ на её старания отец преподнёс игрушку – символ награды за смелость и преодоление себя. Этот жест растрогал зрителей до глубины души.

В комментариях пользователи пишут:

«Вот как выглядит настоящая поддержка и любовь».

«Сила отца – в словах, которых хватило, чтобы девочка поверила в себя».

«Плакала вместе с ней. Это лучшее, что я видела за последнее время».

Видео стало настоящим символом родительской поддержки, силы семьи и того, как важны добрые слова и вера близких в момент, когда особенно страшно.

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