Летний отдых без виз: лучшие направления и нежелательные страны для казахстанцев

Планируя летний отдых за границей, казахстанцы всё чаще обращают внимание на страны с безвизовым режимом. Это позволяет сэкономить время и деньги, не тратясь на оформление визы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz

© iStock.com / chokja

С приближением летнего сезона казахстанцы всё активнее планируют отпуск. Однако в этом году, возможно, стоит пересмотреть традиционные маршруты. Например, Турция, несмотря на популярность, вызывает опасения из-за нестабильной политической ситуации. В этой статье мы предлагаем альтернативные безвизовые направления, где можно провести летний отдых с комфортом и впечатлениями

Согласно международному индексу паспортов, граждане Казахстана могут свободно посещать 43 страны мира без предварительного получения визы.

Турция под вопросом

Турция остаётся одним из самых востребованных направлений у казахстанцев. Тёплое море, пляжи, "всё включено" — привычный и удобный формат. Однако с начала 2025 года страна переживает политический кризис: протесты в Стамбуле, конфликты с полицией и требования оппозиции провести досрочные выборы.

Хотя местные туроператоры сохраняют оптимизм и не фиксируют снижения интереса со стороны казахстанцев, ситуация нестабильна. До начала лета ещё есть время, но пока непонятно, как будут развиваться события. Турция — под сомнением.

Вьетнам: выгодный отдых, но не в сезон

Вьетнам активно развивается как туристическое направление. Страна предлагает богатую программу — от пляжного отдыха до культурных мероприятий и дайвинга. Но лето — не лучшее время для визита.

Минусы : сезон тропических ливней, высокая влажность, низкий туристический сезон.

Плюсы : привлекательные цены — можно найти пятизвёздочный отель с проживанием на месяц менее чем за 500 000 тенге (включая авиабилеты).

Виза: не требуется для пребывания до 30 дней.

Китай: не пляжем единым

Для тех, кто ищет не пляжи, а культурные маршруты, Китай — интересный выбор. Хотя курортный остров Хайнань летом страдает от жары, дождей и даже тайфунов, северо-восток страны и Тибет подойдут идеально.

Города и достопримечательности : Харбин: Софийский собор, храм Цзилэ, парк «Остров Солнца». Лхаса (Тибет): Дворец Потала, монастырь Джоканг, Норбулингка и другие памятники тибетского буддизма.



Где ещё отдохнуть летом без визы

Во многих странах, куда казахстанцам не требуется виза, лето считается не самым комфортным сезоном. Тем не менее, интересные варианты всё же есть — особенно если основной приоритет не пляж, а впечатления.

Объединённые Арабские Эмираты

Летом делать:

Посещение аквапарков и тематических парков

Шопинг в торговых центрах

Пустынные сафари

Что посмотреть:

Бурдж-Халифа

Мечеть шейха Зайда

Музей Лувр в Абу-Даби

Остров Пальма Джумейра

Грузия

Летом делать:

Отдых на курортах Батуми и Кобулети

Пешие маршруты в горах

Дегустации вина и блюд кухни

Участие в фестивалях

Что посмотреть:

Старый Тбилиси

Вардзия (пещерный город)

Горные храмы

Кахетия (винодельческий регион)

Южная Корея

Летом делать:

Пляжи Пусана (учитывая дожди)

Культурные фестивали

Шопинг в Сеуле

Знакомство с традиционным бытом

Что посмотреть:

Дворцы Сеула

Остров Чеджу

Буддийские монастыри

Район Мёндон

Другие безвизовые направления

Аргентина : Буэнос-Айрес, танго, водопады Игуасу

Катар : Доха, музеи, пустыня

Узбекистан : Самарканд, Бухара, базары и плов

Эквадор : Галапагосы, Амазонка, вулканы

Тунис: Средиземноморье, Сиди-бу-Саид, руины Дугга, место съёмок Star Wars

Экзотика и необычные маршруты

Среди безвизовых стран встречаются и весьма редкие направления: Барбадос, Сент-Китс и Невис, Суринам, Сент-Винсент и Гренадины. Добраться до них непросто, прямых рейсов нет, а туроператоры их практически не предлагают. Но ведь лето — время для ярких и нестандартных приключений.