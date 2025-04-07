Летний отдых без виз: лучшие направления и нежелательные страны для казахстанцев

Планируя летний отдых за границей, казахстанцы всё чаще обращают внимание на страны с безвизовым режимом. Это позволяет сэкономить время и деньги, не тратясь на оформление визы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz
С приближением летнего сезона казахстанцы всё активнее планируют отпуск. Однако в этом году, возможно, стоит пересмотреть традиционные маршруты. Например, Турция, несмотря на популярность, вызывает опасения из-за нестабильной политической ситуации. В этой статье мы предлагаем альтернативные безвизовые направления, где можно провести летний отдых с комфортом и впечатлениями
Согласно международному индексу паспортов, граждане Казахстана могут свободно посещать 43 страны мира без предварительного получения визы.
Турция остаётся одним из самых востребованных направлений у казахстанцев. Тёплое море, пляжи, "всё включено" — привычный и удобный формат. Однако с начала 2025 года страна переживает политический кризис: протесты в Стамбуле, конфликты с полицией и требования оппозиции провести досрочные выборы.
Хотя местные туроператоры сохраняют оптимизм и не фиксируют снижения интереса со стороны казахстанцев, ситуация нестабильна. До начала лета ещё есть время, но пока непонятно, как будут развиваться события. Турция — под сомнением.
Вьетнам активно развивается как туристическое направление. Страна предлагает богатую программу — от пляжного отдыха до культурных мероприятий и дайвинга. Но лето — не лучшее время для визита.
Минусы: сезон тропических ливней, высокая влажность, низкий туристический сезон.
Плюсы: привлекательные цены — можно найти пятизвёздочный отель с проживанием на месяц менее чем за 500 000 тенге (включая авиабилеты).
Виза: не требуется для пребывания до 30 дней.
Для тех, кто ищет не пляжи, а культурные маршруты, Китай — интересный выбор. Хотя курортный остров Хайнань летом страдает от жары, дождей и даже тайфунов, северо-восток страны и Тибет подойдут идеально.
Города и достопримечательности:
Харбин: Софийский собор, храм Цзилэ, парк «Остров Солнца».
Лхаса (Тибет): Дворец Потала, монастырь Джоканг, Норбулингка и другие памятники тибетского буддизма.
Во многих странах, куда казахстанцам не требуется виза, лето считается не самым комфортным сезоном. Тем не менее, интересные варианты всё же есть — особенно если основной приоритет не пляж, а впечатления.
Летом делать:
Посещение аквапарков и тематических парков
Шопинг в торговых центрах
Пустынные сафари
Что посмотреть:
Бурдж-Халифа
Мечеть шейха Зайда
Музей Лувр в Абу-Даби
Остров Пальма Джумейра
Летом делать:
Отдых на курортах Батуми и Кобулети
Пешие маршруты в горах
Дегустации вина и блюд кухни
Участие в фестивалях
Что посмотреть:
Старый Тбилиси
Вардзия (пещерный город)
Горные храмы
Кахетия (винодельческий регион)
Летом делать:
Пляжи Пусана (учитывая дожди)
Культурные фестивали
Шопинг в Сеуле
Знакомство с традиционным бытом
Что посмотреть:
Дворцы Сеула
Остров Чеджу
Буддийские монастыри
Район Мёндон
Аргентина: Буэнос-Айрес, танго, водопады Игуасу
Катар: Доха, музеи, пустыня
Узбекистан: Самарканд, Бухара, базары и плов
Эквадор: Галапагосы, Амазонка, вулканы
Тунис: Средиземноморье, Сиди-бу-Саид, руины Дугга, место съёмок Star Wars
Среди безвизовых стран встречаются и весьма редкие направления: Барбадос, Сент-Китс и Невис, Суринам, Сент-Винсент и Гренадины. Добраться до них непросто, прямых рейсов нет, а туроператоры их практически не предлагают. Но ведь лето — время для ярких и нестандартных приключений.
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