Какой должна быть сумма подарка на торжество в Казахстане

С приближением теплого сезона в Казахстане начинается активный период торжеств – свадеб, юбилеев, обрядов наречения и других тоев. Для гостей это часто означает значительные финансовые траты. Однако, к таким расходам можно подготовиться заранее и избежать ударов по бюджету, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Сколько дарить на праздники?

Жестких правил по суммам подарков в Казахстане нет, но существуют устоявшиеся традиции, которые варьируются в зависимости от региона, уровня дохода и степени близости с организаторами торжества.

На свадьбы в некоторых городах принято дарить от 20 000 до 100 000 тенге и выше .

Подарки на тои, дни рождения, обряды нарезания пут и рождения ребенка обычно составляют от 10 000 до 50 000 тенге.

Однако главное правило – дарить столько, сколько вы действительно можете себе позволить без ущерба для своего бюджета. Погоня за соответствием ожиданиям родственников или друзей может привести к долгу, кредитам, а в долгосрочной перспективе – даже к невозможности получить ипотеку.

Как не остаться без денег: начинайте планировать сейчас

Чаще всего информация о предстоящих торжествах становится известна заранее – это хорошая возможность начать подготовку.

Создайте "праздничный фонд" – откладывайте 5-10% от дохода ежемесячно. Такой подход позволит безболезненно подготовиться к свадьбе или иному мероприятию и не прибегать к займам или кредитным картам.

Способы сократить праздничные расходы

Финансовая нагрузка может быть существенно ниже, если подойти к вопросу разумно. Вот несколько практичных советов:

1. Выбирайте полезные подарки.

Если вы знаете, что человеку нужнее конкретная вещь, чем деньги, можно подарить что-то полезное – бытовую технику, детские вещи, предметы интерьера и прочее.

2. Отказывайтесь от некоторых приглашений.

Если праздники следуют один за другим и бюджет не справляется, лучше честно отказаться. Сделайте это вежливо – ограничьтесь личным поздравлением или символическим подарком.

3. Не тратьтесь на дорогу.

Если мероприятие проходит в другом городе, можно договориться передать подарок через знакомых, не приезжая лично.

4. Дарите навыки вместо денег.

Если вы умеете фотографировать, играть музыку, оформлять залы – предложите эти услуги в подарок. Такой жест оценят не меньше, чем конверт с деньгами.

Главное – комфорт, а не давление

Помните, что уважение к традициям важно, но оно не должно становиться причиной ваших финансовых проблем. Лучше заранее продумать праздничный бюджет и не бояться отказывать, если расходы не по карману.

Вы имеете полное право дарить столько, сколько считаете разумным – без чувства вины и давления со стороны.