Почему в Казахстане сложно оформить ипотеку под 7%: что пошло не так

Государственная программа "7-20-25", позволяющая приобрести жилье под 7% годовых, продолжает действовать в 2025 году. Несмотря на обновление лимитов и выделение дополнительных средств, не все банки активно принимают заявки. Разбираемся, где и на каких условиях можно оформить ипотеку по этой программе, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ
В 2025 году на реализацию "7-20-25" предусмотрено 100 млрд тенге — по 25 млрд в квартал. Недавно лимиты были обновлены, что открыло новый этап приема заявок.
Однако, несмотря на это, получить кредит становится всё сложнее. Причина — не только в высоких ценах на жилье, которые во многих городах превышают максимальные пороги по программе, но и в ограничениях со стороны банков.
Многие банки отказываются от приема новых заявок, ссылаясь на исчерпанные лимиты. Некоторые из них выдвигают дополнительные требования к заемщикам. В ряде случаев оформление заявки стало многоступенчатым и затянутым процессом. К примеру, некоторые банки внедрили систему предварительных заявок, которая не гарантирует получения займа, а лишь дает возможность подать полноценную заявку позже.
На текущий момент в программе участвуют семь банков второго уровня.
1. Банк ЦентрКредит
– Заполнить анкету на сайте, указав ИИН, БИН застройщика и кадастровый номер ЖК.
– После предварительного одобрения приглашают в отделение.
– Время ожидания может достигать нескольких месяцев.
2. Freedom Bank
– Оформление заявки начинается с анкеты на сайте, затем продолжается в приложении банка.
– Требуется наличие депозита в размере 1 млн тенге.
– После одобрения заемщик попадает в лист ожидания на 3 и более месяцев.
3. Halyk Bank
– Заявка подается только в отделении и только при наличии лимита.
– После одобрения дается всего неделя на поиск квартиры.
– Если не уложиться в срок, заявка аннулируется.
4. ForteBank
– Займы выдаются только после одобрения заявки.
– Ожидание также может занять несколько месяцев.
5. Altyn Bank
– Заявка оформляется исключительно через мобильное приложение.
– Сделка проводится онлайн через нотариуса с использованием биометрии.
– Участвовать в программе можно только в городах: Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Актау.
6. Евразийский банк и Bank RBK
– На данный момент прием заявок приостановлен из-за отсутствия лимитов.
– Онлайн-очереди нет. Актуальную информацию нужно уточнять в банках самостоятельно.
С января по март 2025 года по программе "7-20-25" в Казахстане было оформлено 1 428 ипотечных займов. По данным портала "Крыша", распределение между банками выглядит следующим образом:
|Банк
|Количество займов
|Сумма финансирования
|Банк ЦентрКредит
|521
|9,0 млрд тенге
|Freedom Bank
|482
|8,5 млрд тенге
|Народный банк (Halyk Bank)
|272
|4,7 млрд тенге
|RBK Bank
|76
|1,4 млрд тенге
|Altyn Bank
|53
|993 млн тенге
|Евразийский банк
|14
|253 млн тенге
|ForteBank
|10
|183 млн тенге
Чтобы претендовать на участие в ипотечной программе, необходимо соответствовать следующим критериям:
Процентная ставка – 7% годовых;
Первоначальный взнос – от 20% стоимости жилья;
Срок кредитования – до 25 лет;
Тип недвижимости – только готовое новое жилье от застройщика;
Отсутствие жилья – за последние 18 месяцев (новое требование);
Максимальная стоимость жилья:
До 25 млн тенге – Астана, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент и пригороды;
До 20 млн тенге – Караганда, Туркестан;
До 15 млн тенге – остальные регионы.
Несмотря на продолжающуюся реализацию программы "7-20-25", казахстанцам следует быть готовыми к длительному процессу оформления и ограниченному количеству одобряемых заявок. Тем, кто планирует приобрести жилье по льготной ставке, важно заранее изучить требования конкретного банка и уточнять наличие лимитов.
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