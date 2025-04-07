Почему в Казахстане сложно оформить ипотеку под 7%: что пошло не так

Государственная программа "7-20-25", позволяющая приобрести жилье под 7% годовых, продолжает действовать в 2025 году. Несмотря на обновление лимитов и выделение дополнительных средств, не все банки активно принимают заявки. Разбираемся, где и на каких условиях можно оформить ипотеку по этой программе, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Финансирование программы

В 2025 году на реализацию "7-20-25" предусмотрено 100 млрд тенге — по 25 млрд в квартал. Недавно лимиты были обновлены, что открыло новый этап приема заявок.

Однако, несмотря на это, получить кредит становится всё сложнее. Причина — не только в высоких ценах на жилье, которые во многих городах превышают максимальные пороги по программе, но и в ограничениях со стороны банков.

Почему возникают трудности с подачей заявки

Многие банки отказываются от приема новых заявок, ссылаясь на исчерпанные лимиты. Некоторые из них выдвигают дополнительные требования к заемщикам. В ряде случаев оформление заявки стало многоступенчатым и затянутым процессом. К примеру, некоторые банки внедрили систему предварительных заявок, которая не гарантирует получения займа, а лишь дает возможность подать полноценную заявку позже.

На текущий момент в программе участвуют семь банков второго уровня.

Где и на каких условиях можно оформить ипотеку под 7%

1. Банк ЦентрКредит

– Заполнить анкету на сайте, указав ИИН, БИН застройщика и кадастровый номер ЖК.

– После предварительного одобрения приглашают в отделение.

– Время ожидания может достигать нескольких месяцев.

2. Freedom Bank

– Оформление заявки начинается с анкеты на сайте, затем продолжается в приложении банка.

– Требуется наличие депозита в размере 1 млн тенге.

– После одобрения заемщик попадает в лист ожидания на 3 и более месяцев.

3. Halyk Bank

– Заявка подается только в отделении и только при наличии лимита.

– После одобрения дается всего неделя на поиск квартиры.

– Если не уложиться в срок, заявка аннулируется.

4. ForteBank

– Займы выдаются только после одобрения заявки.

– Ожидание также может занять несколько месяцев.

5. Altyn Bank

– Заявка оформляется исключительно через мобильное приложение.

– Сделка проводится онлайн через нотариуса с использованием биометрии.

– Участвовать в программе можно только в городах: Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Актау.

6. Евразийский банк и Bank RBK

– На данный момент прием заявок приостановлен из-за отсутствия лимитов.

– Онлайн-очереди нет. Актуальную информацию нужно уточнять в банках самостоятельно.

Сколько ипотек оформили в I квартале 2025 года

С января по март 2025 года по программе "7-20-25" в Казахстане было оформлено 1 428 ипотечных займов. По данным портала "Крыша", распределение между банками выглядит следующим образом:

Банк Количество займов Сумма финансирования Банк ЦентрКредит 521 9,0 млрд тенге Freedom Bank 482 8,5 млрд тенге Народный банк (Halyk Bank) 272 4,7 млрд тенге RBK Bank 76 1,4 млрд тенге Altyn Bank 53 993 млн тенге Евразийский банк 14 253 млн тенге ForteBank 10 183 млн тенге

Условия участия в программе "7-20-25"

Чтобы претендовать на участие в ипотечной программе, необходимо соответствовать следующим критериям:

Процентная ставка – 7% годовых;

Первоначальный взнос – от 20% стоимости жилья;

Срок кредитования – до 25 лет;

Тип недвижимости – только готовое новое жилье от застройщика;

Отсутствие жилья – за последние 18 месяцев (новое требование);

Максимальная стоимость жилья : До 25 млн тенге – Астана, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент и пригороды; До 20 млн тенге – Караганда, Туркестан; До 15 млн тенге – остальные регионы.



Вывод

Несмотря на продолжающуюся реализацию программы "7-20-25", казахстанцам следует быть готовыми к длительному процессу оформления и ограниченному количеству одобряемых заявок. Тем, кто планирует приобрести жилье по льготной ставке, важно заранее изучить требования конкретного банка и уточнять наличие лимитов.