Как не потерять деньги при пополнении карты через банкомат в Казахстане

Банкоматы и терминалы существенно упрощают финансовые операции — позволяют снимать наличные, пополнять счета и оплачивать услуги. Однако при их использовании возможны технические сбои или действия мошенников, из-за чего есть риск потерять деньги. Чтобы обезопасить себя, важно соблюдать ряд правил, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ
Выбирайте надежные и защищенные места для проведения операций.
Перед использованием проверяйте банкомат на наличие посторонних устройств.
Защищайте PIN-код и внимательно следите за подтверждением успешной операции.
В случае сбоя — не отходите от банкомата и сразу же свяжитесь с банком.
При выборе устройства обращайте внимание не только на удобство и комиссии, но и на местоположение. Наиболее безопасными считаются банкоматы, установленные:
внутри отделений банков,
в торговых и бизнес-центрах,
в охраняемых помещениях с видеонаблюдением.
Это поможет снизить риск столкновения с мошенниками. Один из распространенных способов обмана — установка скиммера (накладки, считывающей данные карты и PIN-код). Чтобы выявить такую подделку:
Осмотрите картоприемник и клавиатуру на предмет посторонних элементов,
Проверьте верхнюю панель на подозрительные устройства или наклейки,
При возможности используйте бесконтактную оплату — NFC или QR-код в приложении.
При пополнении счета через банкомат необходимо быть особенно внимательным:
Используйте только целые и не поврежденные купюры — мятые, рваные или склеенные банкноты могут быть не приняты или "зависнуть" в устройстве.
Вводя PIN-код, прикрывайте клавиатуру рукой — это поможет избежать его перехвата.
После внесения средств обязательно дождитесь завершения операции:
появления уведомления о зачислении,
распечатки чека (если такая опция есть),
возврата банкнот в случае сбоя.
Не спешите отходить от банкомата — если что-то пойдет не так, оставленные деньги могут быть забраны посторонними или "застрять" в банкомате.
Если банкомат завис, выключился или не зачислил деньги на счет, а списание произошло, действуйте следующим образом:
Не отходите от устройства, даже если рядом очередь или кто-то торопит вас.
Немедленно позвоните в контакт-центр банка, которому принадлежит банкомат.
Уточните адрес и опишите ситуацию.
По инструкции оператора подайте заявление:
через мобильное приложение,
или в отделении банка.
Сохраните чек, если он был выдан — это поможет при разбирательстве.
Эти меры увеличивают шансы на возврат средств в случае неполадок.
Банковская карта — это удобный способ хранения и использования средств, особенно в безналичных расчетах. Однако при обращении с банкоматами важно сохранять осторожность. Соблюдение простых, но эффективных правил поможет избежать потерь как из-за технических сбоев, так и при попытках мошенничества.
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