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07.04.2025, 09:16

Как не потерять деньги при пополнении карты через банкомат в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 822

Банкоматы и терминалы существенно упрощают финансовые операции — позволяют снимать наличные, пополнять счета и оплачивать услуги. Однако при их использовании возможны технические сбои или действия мошенников, из-за чего есть риск потерять деньги. Чтобы обезопасить себя, важно соблюдать ряд правил, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: laminarts.ru
Фото: laminarts.ru

Основные рекомендации:

  • Выбирайте надежные и защищенные места для проведения операций.

  • Перед использованием проверяйте банкомат на наличие посторонних устройств.

  • Защищайте PIN-код и внимательно следите за подтверждением успешной операции.

  • В случае сбоя — не отходите от банкомата и сразу же свяжитесь с банком.

До начала использования банкомата

При выборе устройства обращайте внимание не только на удобство и комиссии, но и на местоположение. Наиболее безопасными считаются банкоматы, установленные:

  • внутри отделений банков,

  • в торговых и бизнес-центрах,

  • в охраняемых помещениях с видеонаблюдением.

Это поможет снизить риск столкновения с мошенниками. Один из распространенных способов обмана — установка скиммера (накладки, считывающей данные карты и PIN-код). Чтобы выявить такую подделку:

  • Осмотрите картоприемник и клавиатуру на предмет посторонних элементов,

  • Проверьте верхнюю панель на подозрительные устройства или наклейки,

  • При возможности используйте бесконтактную оплату — NFC или QR-код в приложении.

Как правильно вносить наличные

При пополнении счета через банкомат необходимо быть особенно внимательным:

  • Используйте только целые и не поврежденные купюры — мятые, рваные или склеенные банкноты могут быть не приняты или "зависнуть" в устройстве.

  • Вводя PIN-код, прикрывайте клавиатуру рукой — это поможет избежать его перехвата.

  • После внесения средств обязательно дождитесь завершения операции:

    • появления уведомления о зачислении,

    • распечатки чека (если такая опция есть),

    • возврата банкнот в случае сбоя.

Не спешите отходить от банкомата — если что-то пойдет не так, оставленные деньги могут быть забраны посторонними или "застрять" в банкомате.

Что делать при техническом сбое

Если банкомат завис, выключился или не зачислил деньги на счет, а списание произошло, действуйте следующим образом:

  1. Не отходите от устройства, даже если рядом очередь или кто-то торопит вас.

  2. Немедленно позвоните в контакт-центр банка, которому принадлежит банкомат.

  3. Уточните адрес и опишите ситуацию.

  4. По инструкции оператора подайте заявление:

    • через мобильное приложение,

    • или в отделении банка.

  5. Сохраните чек, если он был выдан — это поможет при разбирательстве.

Эти меры увеличивают шансы на возврат средств в случае неполадок.

В заключение

Банковская карта — это удобный способ хранения и использования средств, особенно в безналичных расчетах. Однако при обращении с банкоматами важно сохранять осторожность. Соблюдение простых, но эффективных правил поможет избежать потерь как из-за технических сбоев, так и при попытках мошенничества.

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