Как не потерять деньги при пополнении карты через банкомат в Казахстане

Банкоматы и терминалы существенно упрощают финансовые операции — позволяют снимать наличные, пополнять счета и оплачивать услуги. Однако при их использовании возможны технические сбои или действия мошенников, из-за чего есть риск потерять деньги. Чтобы обезопасить себя, важно соблюдать ряд правил, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: laminarts.ru

Основные рекомендации:

Выбирайте надежные и защищенные места для проведения операций.

Перед использованием проверяйте банкомат на наличие посторонних устройств.

Защищайте PIN-код и внимательно следите за подтверждением успешной операции.

В случае сбоя — не отходите от банкомата и сразу же свяжитесь с банком.

До начала использования банкомата

При выборе устройства обращайте внимание не только на удобство и комиссии, но и на местоположение. Наиболее безопасными считаются банкоматы, установленные:

внутри отделений банков,

в торговых и бизнес-центрах,

в охраняемых помещениях с видеонаблюдением.

Это поможет снизить риск столкновения с мошенниками. Один из распространенных способов обмана — установка скиммера (накладки, считывающей данные карты и PIN-код). Чтобы выявить такую подделку:

Осмотрите картоприемник и клавиатуру на предмет посторонних элементов,

Проверьте верхнюю панель на подозрительные устройства или наклейки,

При возможности используйте бесконтактную оплату — NFC или QR-код в приложении.

Как правильно вносить наличные

При пополнении счета через банкомат необходимо быть особенно внимательным:

Используйте только целые и не поврежденные купюры — мятые, рваные или склеенные банкноты могут быть не приняты или "зависнуть" в устройстве.

Вводя PIN-код, прикрывайте клавиатуру рукой — это поможет избежать его перехвата.

После внесения средств обязательно дождитесь завершения операции: появления уведомления о зачислении, распечатки чека (если такая опция есть), возврата банкнот в случае сбоя.



Не спешите отходить от банкомата — если что-то пойдет не так, оставленные деньги могут быть забраны посторонними или "застрять" в банкомате.

Что делать при техническом сбое

Если банкомат завис, выключился или не зачислил деньги на счет, а списание произошло, действуйте следующим образом:

Не отходите от устройства, даже если рядом очередь или кто-то торопит вас. Немедленно позвоните в контакт-центр банка, которому принадлежит банкомат. Уточните адрес и опишите ситуацию. По инструкции оператора подайте заявление: через мобильное приложение,

или в отделении банка. Сохраните чек, если он был выдан — это поможет при разбирательстве.

Эти меры увеличивают шансы на возврат средств в случае неполадок.

В заключение

Банковская карта — это удобный способ хранения и использования средств, особенно в безналичных расчетах. Однако при обращении с банкоматами важно сохранять осторожность. Соблюдение простых, но эффективных правил поможет избежать потерь как из-за технических сбоев, так и при попытках мошенничества.