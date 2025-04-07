Казахстанцы на чемоданах: раскрыты главные причины отъезда

По данным бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope, каждый пятый житель Казахстана рассматривает возможность эмиграции. Причинами таких настроений называют отсутствие перспектив, желание улучшить качество жизни и обеспечить будущее детям, сообщает Lada.kz со ссылкой на factcheck в Instagram.

Фото: traveldailymedia.com

Кто готов уехать и когда?

Согласно результатам опроса, почти 7% респондентов планируют покинуть страну в ближайшие 2–3 года. Еще 5% рассматривают эмиграцию в будущем, но пока не располагают необходимыми условиями. Около 8% опрошенных заявили, что могут уехать при определённых обстоятельствах. При этом подавляющее большинство — более 78% — не планируют переезд в обозримом будущем.

Молодежь — главная группа риска

Эмиграционные настроения чаще всего наблюдаются среди молодых и активных граждан. Так, среди казахстанцев в возрасте от 18 до 29 лет 25% заявили о готовности уехать. В возрастной группе 30-летних этот показатель еще выше — порядка 30%. Это свидетельствует о том, что именно молодежь чаще ощущает нехватку возможностей для развития в своей стране.

Куда стремятся уехать казахстанцы?

Среди популярных направлений для эмиграции лидируют:

США — 7,7%

Россия — 6,2%

Турция — 4,6%

Эти страны привлекают казахстанцев возможностями трудоустройства, уровнем жизни и доступностью образовательных программ.

Что толкает к отъезду?

Главные мотивы, побуждающие задуматься о переезде за границу:

Желание зарабатывать больше — около 24%

Отсутствие перспектив для себя и будущего детей — свыше 23%

Поиск более интересной и подходящей работы — 14%

Иными словами, многие рассматривают эмиграцию как способ обеспечить себе стабильное и достойное будущее, которого, по их мнению, сложно добиться в Казахстане.