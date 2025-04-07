Скандальный пассажир Fly Arystan получил 3 года тюрьмы за дебош и ложное сообщение о бомбе

Суд оставил без изменений приговор в отношении мужчины, который устроил дебош на борту самолета Fly Arystan и сообщил о якобы готовящемся теракте. Инцидент произошел на рейсе "Астана – Усть-Каменогорск", сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

Фото: twitter.com/airastana: UGC

Что произошло на борту

Как установил суд, в январе 2025 года пассажир по фамилии Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно во время полета. Он:

ударил бортпроводника;

проигнорировал замечания другого пассажира и также ударил его;

причинил телесные повреждения обоим пострадавшим;

после задержания заявил о наличии бомбы на борту, пытаясь дестабилизировать ситуацию.

Его поведение было квалифицировано как хулиганство, совершенное с особым цинизмом и применением насилия, а также как заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Последствия ложного сообщения

Из-за заявления о бомбе самолет был вынужден задержаться:

153 пассажира были экстренно эвакуированы и прошли повторный досмотр,

компания Fly Arystan и транспортная полиция понесли финансовые потери, связанные с внеплановыми мерами безопасности.

Суд оставил приговор в силе

Ранее суд приговорил Т. к трем годам лишения свободы. Защита попыталась обжаловать решение, настаивая на более мягком наказании, не связанном с заключением. Однако апелляционная коллегия по уголовным делам отклонила жалобу, признав наказание справедливым и соразмерным содеянному. Решение вступило в законную силу.

Общая статистика: почему пассажиров снимают с рейсов

Инциденты на борту – не редкость. По информации полиции, среди основных причин снятия пассажиров с рейсов:

алкогольное опьянение,

агрессивное поведение,

курение на борту.

Случай с Т. стал одним из наиболее резонансных за последнее время, напомнив о важности строгого соблюдения норм поведения в воздушном транспорте.