Скандальный пассажир Fly Arystan получил 3 года тюрьмы за дебош и ложное сообщение о бомбе

Суд оставил без изменений приговор в отношении мужчины, который устроил дебош на борту самолета Fly Arystan и сообщил о якобы готовящемся теракте. Инцидент произошел на рейсе "Астана – Усть-Каменогорск", сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу судов столицы.
Как установил суд, в январе 2025 года пассажир по фамилии Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно во время полета. Он:
ударил бортпроводника;
проигнорировал замечания другого пассажира и также ударил его;
причинил телесные повреждения обоим пострадавшим;
после задержания заявил о наличии бомбы на борту, пытаясь дестабилизировать ситуацию.
Его поведение было квалифицировано как хулиганство, совершенное с особым цинизмом и применением насилия, а также как заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Из-за заявления о бомбе самолет был вынужден задержаться:
153 пассажира были экстренно эвакуированы и прошли повторный досмотр,
компания Fly Arystan и транспортная полиция понесли финансовые потери, связанные с внеплановыми мерами безопасности.
Ранее суд приговорил Т. к трем годам лишения свободы. Защита попыталась обжаловать решение, настаивая на более мягком наказании, не связанном с заключением. Однако апелляционная коллегия по уголовным делам отклонила жалобу, признав наказание справедливым и соразмерным содеянному. Решение вступило в законную силу.
Инциденты на борту – не редкость. По информации полиции, среди основных причин снятия пассажиров с рейсов:
алкогольное опьянение,
агрессивное поведение,
курение на борту.
Случай с Т. стал одним из наиболее резонансных за последнее время, напомнив о важности строгого соблюдения норм поведения в воздушном транспорте.
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