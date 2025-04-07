С мая казахстанцам хотят платить за задержки рейсов

С мая 2025 года жители Казахстана смогут получать компенсации за задержки авиарейсов благодаря новому механизму добровольного страхования. Об этом LS сообщили в комитете гражданской авиации, передает Lada.kz

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Добровольное страхование от задержек

Сейчас КГА совместно с техническими партнёрами работает над запуском пилотного проекта, который позволит пассажирам застраховаться от изменений в графике полётов. Страховку планируется предлагать как дополнительную услугу при покупке авиабилета.

«Запуск пилотного проекта запланирован на май текущего года. Пассажиры смогут добровольно приобретать страховой полис при оформлении билета», — отметили в комитете.

Как это будет работать

В случае задержки рейса, его отмены или другого изменения статуса, застрахованные пассажиры смогут рассчитывать на денежную компенсацию. Размер выплат пока не уточняется, но механизм нацелен на повышение социальной защиты и удовлетворённости пассажиров.

Международная практика

В КГА подчеркнули, что подобная система давно успешно применяется в ряде зарубежных стран. Ярким примером является международная платформа Air Help, которая помогает авиапассажирам добиваться компенсаций за сбои в расписании, отказ в посадке или отмену рейса. Услуга доступна в странах Евросоюза, США, Японии, Южной Корее, Австралии и других государствах.

Новый инструмент защиты прав пассажиров

По мнению ведомства, внедрение страхования от задержек в Казахстане станет важным шагом к улучшению сервиса и защите интересов потребителей. Это позволит пассажирам чувствовать себя увереннее в поездках и снизит уровень недовольства в случае форс-мажоров.