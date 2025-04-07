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07.04.2025, 11:30

Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждого

Новости Казахстана 0 29 632

С 2025 года в Казахстане начнутся выплаты в рамках новой государственной программы «Келешек». Каждый ребенок, рожденный после 2020 года, сможет получить первые средства от государства для будущего обучения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Что такое «Келешек» и зачем она нужна

Программа «Келешек» создана для того, чтобы помочь родителям заранее формировать финансовую подушку для образования ребенка. Государство берет на себя инициативу по созданию начального капитала, доступного даже для семей с ограниченными возможностями.

Согласно условиям, на имя ребенка будет открыт специальный счет, на который начислят 60 месячных расчетных показателей (МРП) — это около 235 тысяч тенге. Для семей из социально уязвимых слоев населения сумма увеличивается вдвое — до 120 МРП, или примерно 471 тысяча тенге.

Когда стартуют выплаты и что нужно для участия

Программа начнет действовать с весны 2025 года. Уже с 13 марта вступили в силу изменения в законодательство о государственной образовательной накопительной системе. Эти поправки касаются правил открытия вкладов и страховых договоров.

Чтобы получить стартовый капитал, необходимо выполнить два условия:

  • Ребенку должно исполниться 5 лет;

  • Родители должны заранее заключить договор с банком или страховой компанией, участвующими в программе.

Как будет работать система

Программа предполагает открытие накопительного вклада или страхового договора на имя ребенка. Средства на счету будут расти не только за счет взносов родителей, но и благодаря государственной поддержке:

  • 5% от накоплений государство будет ежегодно добавлять всем участникам;

  • 7% бонуса предусмотрено для детей из социально уязвимых семей.

Важно: накопленные деньги защищены от изъятий — их нельзя будет использовать для погашения долгов.

На что можно будет потратить средства

Финансовые средства, собранные в рамках «Келешек», можно будет использовать:

  • для оплаты обучения в университетах, колледжах и других учебных заведениях;

  • на курсы и программы повышения квалификации;

  • для решения жилищных вопросов в будущем.

Если родители решат продолжать пополнять вклад, сумма будет расти за счет процентов и ежегодных государственных премий, что делает «Келешек» не просто социальной помощью, а долгосрочным инструментом для построения будущего ребенка.

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