Богатырь с первых минут: казахстанка родила малыша весом 6,7 кг

В перинатальном центре городской больницы №2 Шымкента произошло по-настоящему удивительное событие. 41-летняя жительница города родила сына весом 6700 граммов — и сделала это без оперативного вмешательства. Медики отмечают, что роды прошли естественным путем и без осложнений, сообщает Lada.kz

Фото: canva.com

Шестой ребенок в семье

Как сообщает информагентство Отырар, для женщины этот малыш стал уже шестым ребенком. В семье подрастают еще четверо сыновей и одна дочь. Теперь в большой и дружной семье появился настоящий богатырь.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо

По словам врачей, в настоящее время состояние и матери, и новорожденного стабильно хорошее. Медицинский персонал с восхищением говорит о силе и выносливости женщины, сумевшей родить такого крупного малыша самостоятельно.

Статистика рождения в Шымкенте

С начала 2025 года в Шымкенте появилось на свет 6719 младенцев. Среди них — 3448 мальчиков и 3271 девочка. Богатырь весом 6,7 кг стал одним из самых необычных новорожденных этого года.