В Казахстане изменили правила автострахования: что ждет водителей с 7 апреля

С 7 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу обновленные правила обязательного автострахования (ОГПО). Изменения затронули систему расчета стоимости полиса, ввели новые классы и предусмотрели влияние штрафов на итоговую сумму страховки. Разбираемся, как теперь работает система, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Введены новые классы автострахования

Новая версия системы "Бонус-малус" Класс на начало

срока страхования Размер

коэффициента Класс по окончании срока страхования

с учетом наступления страховых случаев по вине застрахованного 0 ДТП 1 ДТП 2 ДТП 3 ДТП 4+ ДТП 1 2 3 4 5 6 7 Класс М2 3,5 М1 M2 M2 M2 M2 Класс М1 3 М M2 M2 M2 M2 Класс М 2,45 0 M2 M2 M2 M2 Класс 0 2,3 1 M2 M2 M2 M2 Класс A 1,8 3 M1 M2 M2 M2 Класс 1 1,55 2 М М1 М2 M2 Класс 2 1,4 3 1 М М1 M2 Класс 3 1 4 1 М М1 M2 Класс 4 0,95 5 2 0 М1 M2 Класс 5 0,9 6 3 0 М M2 Класс 6 0,85 7 4 1 М M2 Класс 7 0,8 8 4 1 М M2 Класс 8 0,75 9 5 2 М M2 Класс 9 0,7 10 5 2 0 M2 Класс 10 0,65 11 6 3 0 M2 Класс 11 0,6 12 6 3 0 M2 Класс 12 0,55 13 6 3 0 M2 Класс 13 0,5 13 7 3 0 M2 Постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

Основное изменение — обновленная система бонус-малус, по которой страховые компании оценивают водителей при оформлении полиса ОГПО. Ранее стартовой точкой был класс 3 с коэффициентом 1, теперь новым водителям присваивают класс А с коэффициентом 1,8, что автоматически делает страховку дороже.

При этом класс А не самый низкий: он расположен между классами 0 (коэффициент 2,3) и 1 (1,55). Ниже класса 0 находятся старый класс М (2,45) и новые — М1 (3) и М2 (3,5). Чем выше коэффициент, тем дороже полис.

Новые классы:

Класс А (1,8) – стартовый для всех новых водителей.

Классы М1 и М2 (3 и 3,5) – используются как штрафные и применяются при ухудшении водительской истории.

Класс М (2,45) – также относится к "штрафным".

Как влияет количество ДТП

Стоимость страховки напрямую зависит от количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по вине водителя. Каждое ДТП может понизить текущий класс и, соответственно, увеличить стоимость полиса. Система ранжирования подробно расписана в таблице Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Штрафы теперь тоже влияют

Ранее только аварии учитывались при расчете нового страхового класса. Теперь в расчет берутся и некоторые нарушения ПДД, но только в комплексе с ДТП.

Как это работает:

Если водитель попадает в ДТП, страховщик проверяет, были ли у него за последнее время штрафы.

При наличии трех и более штрафов (например, за превышение скорости, выезд на встречную, проезд на красный) — страховой класс снижается на дополнительный уровень .

Если штрафы есть, но аварий не было — класс не снижается.

Пьяная езда — повод для максимального наказания

Особо строго новые правила относятся к водителям, которые нарушили ПДД в состоянии алкогольного опьянения. В случае ДТП с таким нарушением класс автоматически понижается до М2 — самого низкого, независимо от прежнего уровня. Даже если у водителя был максимальный 13-й класс с коэффициентом 0,5, он сразу теряет все бонусы.

Аварии по европротоколу не учитываются

Важно: аварии, оформленные по европротоколу (через мобильное приложение, без вызова полиции), не повлияют на страховой класс. Это позволяет водителям решать мелкие ДТП без риска потерь по страховке.

Льготы для безаварийных водителей

Для аккуратных водителей, которые на протяжении пяти лет удерживают максимальный класс 13, предусмотрены дополнительные поощрения. Страховые компании смогут самостоятельно предлагать им скидки или иные льготы.