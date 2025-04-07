Казахстан готовит приватизацию крупнейших НПЗ: кого заинтересуют ПНХЗ и АНПЗ?

Передача долей в ключевых нефтеперерабатывающих заводах Казахстана может состояться в ближайшие три года. Национальный офис по приватизации предлагает вывести в конкурентную среду Павлодарский (ПНХЗ) и Атырауский (АНПЗ) НПЗ. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в ответ на запрос издания LS , передает Lada.kz

Фото: lsm.kz

Когда начнётся приватизация?

Процесс передачи стратегических активов запланирован на период до 2028 года. Однако фактический поиск инвесторов начнётся лишь после утверждения соответствующего плана приватизации на 2026–2030 годы. Этот документ будет рассмотрен Высшим советом по реформам.

До 9 июня 2025 года в АЗРК должен быть передан окончательный перечень государственных активов, подлежащих передаче в частный сектор. Сейчас проект этого перечня проходит правительственную экспертизу.

Какие активы включены в список?

Помимо ПНХЗ и АНПЗ, в список потенциальных объектов приватизации включены и другие компании, входящие в структуру "КазМунайГаза" — как дочерние, так и внучатые организации. Конкретные решения по этим активам пока не приняты.

Почему это важно?

Передача долей в крупнейших нефтеперерабатывающих заводах может повлиять на весь энергетический сектор страны, изменить структуру собственности и привлечь значительные инвестиции. Казахстан делает ставку на стратегических партнёров, что может означать усиление роли частного капитала в одной из ключевых отраслей экономики.