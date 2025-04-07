Охота за тюльпанами: в Туркестанской области разыскивают женщину с «миллионным букетом»

Обычная прогулка может обернуться штрафом в 12 миллионов тенге — полиция разыскивает женщину, сорвавшую тюльпаны, предположительно занесённые в Красную книгу. В Туркестанской области разгорелся скандал из-за, казалось бы, невинного поступка, сообщает Lada.kz

Кадр из видео: t.me/halyqstan

В Telegram-канале Halyqstan опубликовали видео, на котором женщина собирает букет тюльпанов. По словам автора ролика, речь может идти о тюльпанах Грейга — редком виде, охраняемом государством,

Инцидент произошёл на фоне весеннего цветения, когда степи покрываются яркими тюльпанами. Однако не все из них можно срывать без последствий.

Тюльпан Грейга занесён в Красную книгу Казахстана, и за его уничтожение предусмотрена уголовная ответственность.

По данным полиции Туркестанской области, женщина с видео сейчас устанавливается. Ведутся розыскные мероприятия. Подробности дела обещают сообщить позже.

Что грозит нарушительнице

В соответствии со статьей 339 Уголовного кодекса РК, за незаконный сбор редких растений предусмотрено:

штраф до 3 000 МРП (11 769 000 тенге),

исправительные или общественные работы до 800 часов ,

ограничение либо лишение свободы до 3 лет ,

конфискация имущества и лишение права занимать определённые должности до 5 лет.

Так что спонтанный весенний букет может обойтись весьма дорого — как в прямом, так и в юридическом смысле.