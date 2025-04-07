Когда не хватает на жизнь: масштабы бедности в Казахстане

Почти миллион граждан Казахстана продолжают существовать с доходами ниже прожиточного минимума. Несмотря на небольшое улучшение ситуации, статистика остается тревожной: бедность по-прежнему поражает целые регионы и особенно бьет по многодетным семьям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz

Фото: кадр из YouTube

Почти миллион бедных: сколько и где?

По данным Finprom, в 2024 году в Казахстане насчитывалось 968,8 тысячи человек, живущих в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. В сравнении с предыдущим годом это на 4,3% меньше, однако количество таких домохозяйств все еще значительное — 167 тысяч семей.

Наибольшее число малообеспеченных семей зафиксировано в Туркестанской области — почти 23 тысячи. Следом идут:

Алматы

Шымкент

Мангистауская

Жамбылская области

Наименьшее количество бедных семей — в Улытауской области (чуть более 2 тысяч).

География бедности: где живут самые незащищённые?

Если оценивать ситуацию по численности населения, живущего за чертой бедности, лидирует все та же Туркестанская область — 180 тысяч человек. Далее следуют:

Алматы — 80,9 тыс.

Шымкент — 68,9 тыс.

Жамбылская область — 66,7 тыс.

Мангистауская область — 63,5 тыс.

Улытауская область — 13,3 тыс. (наименьшее число)

Особенно уязвимы многодетные семьи — из почти миллиона бедных казахстанцев 825,8 тысячи человек проживают в семьях с пятью и более членами.

За гранью бедности: даже еды не хватает

Особо остро стоит проблема в семьях, доход которых не покрывает даже стоимость продуктовой корзины. Таких — 4,2 тысячи домохозяйств (на 25% меньше, чем годом ранее), в них проживает 28,3 тысячи человек.

Подобные семьи обнаружены лишь в шести регионах, включая:

Шымкент — 1,5 тыс. домохозяйств

Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую и Алматинскую области

Меньше всего — в Улытауской области (всего 54 семьи).

Самая высокая доля беднейших — в Шымкенте, где 0,8% населения живет в условиях, когда доход не позволяет купить даже базовый набор продуктов.

Прожиточный минимум и реальные траты

В конце 2024 года прожиточный минимум в Казахстане составлял 51 700 тенге. В то время как средние потребительские расходы на человека достигали 104 600 тенге. То есть среднестатистический казахстанец тратил в 2,02 раза больше, чем минимальный необходимый уровень.

Однако картина по регионам неоднородна:

Карагандинская область : расходы превышают минимум в 2,7 раза

Мангистауская и Туркестанская области: лишь в 1,3–1,4 раза

Это говорит о сильном региональном неравенстве, которое особенно остро ощущается в социально уязвимых группах населения.