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07.04.2025, 14:40

Когда не хватает на жизнь: масштабы бедности в Казахстане

Новости Казахстана 0 6 302

Почти миллион граждан Казахстана продолжают существовать с доходами ниже прожиточного минимума. Несмотря на небольшое улучшение ситуации, статистика остается тревожной: бедность по-прежнему поражает целые регионы и особенно бьет по многодетным семьям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz

Фото: кадр из YouTube
Фото: кадр из YouTube

Почти миллион бедных: сколько и где?

По данным Finprom, в 2024 году в Казахстане насчитывалось 968,8 тысячи человек, живущих в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. В сравнении с предыдущим годом это на 4,3% меньше, однако количество таких домохозяйств все еще значительное — 167 тысяч семей.

Наибольшее число малообеспеченных семей зафиксировано в Туркестанской области — почти 23 тысячи. Следом идут:

  • Алматы

  • Шымкент

  • Мангистауская

  • Жамбылская области

Наименьшее количество бедных семей — в Улытауской области (чуть более 2 тысяч).

География бедности: где живут самые незащищённые?

Если оценивать ситуацию по численности населения, живущего за чертой бедности, лидирует все та же Туркестанская область180 тысяч человек. Далее следуют:

  • Алматы — 80,9 тыс.

  • Шымкент — 68,9 тыс.

  • Жамбылская область — 66,7 тыс.

  • Мангистауская область — 63,5 тыс.

  • Улытауская область — 13,3 тыс. (наименьшее число)

Особенно уязвимы многодетные семьи — из почти миллиона бедных казахстанцев 825,8 тысячи человек проживают в семьях с пятью и более членами.

За гранью бедности: даже еды не хватает

Особо остро стоит проблема в семьях, доход которых не покрывает даже стоимость продуктовой корзины. Таких — 4,2 тысячи домохозяйств (на 25% меньше, чем годом ранее), в них проживает 28,3 тысячи человек.

Подобные семьи обнаружены лишь в шести регионах, включая:

  • Шымкент — 1,5 тыс. домохозяйств

  • Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую и Алматинскую области

Меньше всего — в Улытауской области (всего 54 семьи).

Самая высокая доля беднейших — в Шымкенте, где 0,8% населения живет в условиях, когда доход не позволяет купить даже базовый набор продуктов.

Прожиточный минимум и реальные траты

В конце 2024 года прожиточный минимум в Казахстане составлял 51 700 тенге. В то время как средние потребительские расходы на человека достигали 104 600 тенге. То есть среднестатистический казахстанец тратил в 2,02 раза больше, чем минимальный необходимый уровень.

Однако картина по регионам неоднородна:

  • Карагандинская область: расходы превышают минимум в 2,7 раза

  • Мангистауская и Туркестанская области: лишь в 1,3–1,4 раза

Это говорит о сильном региональном неравенстве, которое особенно остро ощущается в социально уязвимых группах населения.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Удручающая статистика, неужели Президент не видит этого.
07.04.2025, 12:32
Argallo
Argallo
"104 600 тенге. То есть среднестатистический казахстанец тратил в 2,02 раза больше, чем минимальный необходимый уровень." А, так люди еще зажиточно живут по их статистике, вот и НДС еще поднимут, ведь люди шикуют. Пусть едят отходы и воду, которые можно купить на прожиточный миниум. Идиоты в статистике не понимают, что прожиточный минимум это просто цифры для поддержания недолговременной жизни человека. Сам человек не сможет жить постоянно питаясь только воздухом и помоями с водой. От этой цифры надо брать минимум в 2 раза больше на 1 человека только на еду! и то обычную не очень качественную! А для хорошей минимум в 4-5 раз больше.
07.04.2025, 12:26
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