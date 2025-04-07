Полиция предупреждает казахстанцев о новой схеме обмана

В Казахстане распространяется новая форма телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками «Казпочты» или почтальонами. Об этом 7 апреля сообщили в полиции Актюбинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Как действует схема

Мошенники звонят потенциальной жертве и под предлогом получения посылки на её имя просят назвать код из SMS, якобы для подтверждения доставки. На деле же этот код используется для оформления онлайн-кредита или перевода средств со счёта жертвы.

«На уловку мошенников попалась 45-летняя жительница Актобе. После звонка она, не подозревая обмана, оформила онлайн-кредит и перевела преступникам 1 миллион тенге», — сообщили в департаменте полиции.

Что делать при таком звонке

Правоохранители настоятельно рекомендуют:

Немедленно прекращать разговор при малейших подозрениях;

Не называть посторонним лицам коды из SMS;

Не переходить по сомнительным ссылкам и не доверять подозрительным звонкам и сообщениям;

Проверять информацию только через официальные источники.

«Это новая и весьма опасная форма интернет-мошенничества. Будьте бдительны и критично относитесь к каждому входящему звонку или сообщению», — добавили в полиции.

Предыстория: как работают мошенники

4 апреля стало известно, что в Астане ликвидирован целый call-центр, обслуживавший мошеннические схемы. Его сотрудники приобрели клиентскую базу одного из интернет-магазинов с личными данными более 2000 казахстанцев.