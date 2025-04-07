Хитрость не сработала: в Астане водитель лишился прав за маскировку номера

Суд в Астане вынес приговор водителю, который пытался скрыть номерные знаки на своем автомобиле. За нарушение правил ему назначили сутки административного ареста и лишение водительских прав сроком на один год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram -канал столичных судов.

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Что произошло

Как установил специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, житель столицы по фамилии И. управлял транспортным средством, на котором государственные регистрационные номера были частично или полностью скрыты с помощью посторонних материалов. Такие действия делают номерной знак нечитаемым для камер и сотрудников дорожной полиции.

Что говорит закон

Согласно пункту 5 подпункта 12 главы 2 Правил дорожного движения, управление автомобилем без номерных знаков либо с номерами, не соответствующими регистрационным документам или закрытыми от идентификации, строго запрещено.

Нарушение было зафиксировано на видео и подтверждено протоколом административного правонарушения, а также другими материалами дела.

Какое наказание назначили

При рассмотрении дела суд учел, что ранее водитель не привлекался к административной ответственности по аналогичной статье, а также раскаялся в содеянном. Это было признано смягчающим обстоятельством. Отягчающих факторов выявлено не было.

В итоге И. признали виновным по части 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК. Ему назначили административный арест сроком на 1 сутки и лишение права управления транспортными средствами на один год.

Постановление уже вступило в законную силу.