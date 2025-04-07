18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.34
556.34
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.04.2025, 17:09

Хитрость не сработала: в Астане водитель лишился прав за маскировку номера

Новости Казахстана 0 590

Суд в Астане вынес приговор водителю, который пытался скрыть номерные знаки на своем автомобиле. За нарушение правил ему назначили сутки административного ареста и лишение водительских прав сроком на один год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал столичных судов.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Что произошло

Как установил специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, житель столицы по фамилии И. управлял транспортным средством, на котором государственные регистрационные номера были частично или полностью скрыты с помощью посторонних материалов. Такие действия делают номерной знак нечитаемым для камер и сотрудников дорожной полиции.

Что говорит закон

Согласно пункту 5 подпункта 12 главы 2 Правил дорожного движения, управление автомобилем без номерных знаков либо с номерами, не соответствующими регистрационным документам или закрытыми от идентификации, строго запрещено.

Нарушение было зафиксировано на видео и подтверждено протоколом административного правонарушения, а также другими материалами дела.

Какое наказание назначили

При рассмотрении дела суд учел, что ранее водитель не привлекался к административной ответственности по аналогичной статье, а также раскаялся в содеянном. Это было признано смягчающим обстоятельством. Отягчающих факторов выявлено не было.

В итоге И. признали виновным по части 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК. Ему назначили административный арест сроком на 1 сутки и лишение права управления транспортными средствами на один год. 

Постановление уже вступило в законную силу.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Список и контакты баз отдыха Актау
MelvinKeshy → [url=https://rutube.ru/channel/35006437/]Новости[/url]
Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт
bekenova → Дыбысы жоқ
Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы
Pluto 9701 → Европа привезла мыльные пузыри в обмен на наши природные ресурсы и облизывать наше чиновничество.
АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией
дорожник → OpenSuser, да никто и не спорит. Независимость это самое главное