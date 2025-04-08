Из-за ситуации на границе с Китаем КГД сделал экстренное заявление

На казахстанско-китайской границе наблюдается серьёзное скопление грузового транспорта. О причинах ситуации и мерах по её регулированию рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Lada.kz
По информации КГД, ситуация на пунктах пропуска осложнена сразу несколькими факторами:
Преждевременное прибытие транспорта — многие грузовые автомобили приезжают до назначенной даты в системе электронной очереди (СЭО), нарушая установленный порядок.
Медленный пропуск со стороны Китая — связано с внутренними процедурами китайских властей и особенностями их работы.
Ремонтные работы на территории КНР — продолжается реконструкция дорог и модернизация досмотровых комплексов, что снижает общую пропускную способность.
Сезонные пиковые нагрузки — праздничные периоды традиционно сопровождаются увеличением потока транспорта.
С целью оптимизации движения и предотвращения заторов:
С 1 июля 2023 года введена система электронной очереди, благодаря которой:
устраняется физическое скопление транспорта вдоль дорог,
обеспечивается прозрачность перевозочного процесса,
повышается эффективность работы пунктов пропуска.
Комитет настоятельно просит перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности:
Строго соблюдать дату прибытия, указанную в СЭО.
Несоблюдение графика перегружает пункты пропуска и тормозит движение на границе.
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