Передача ЭЦП в Казахстане: кого и на сколько будут штрафовать

С 13 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь ответственность за незаконное использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) несёт не только владелец, но и тот, кто использует её без разрешения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
ЭЦП приравнивается к личной подписи, и согласно статье 10 Закона РК, не подлежит передаче третьим лицам — ни родственникам, ни коллегам, ни даже по доверенности.
«Ранее ответственность несли только владельцы ЭЦП. Теперь наказание грозит и тому, кто использует чужой ключ», — поясняет Умурзакова.
Согласно новым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (статья 640, пункт 6), ответственность за неправомерное использование ЭЦП несет не только владелец ключа, но и лицо, которое им воспользовалось. Даже если подпись была передана с согласия — устного или письменного — это все равно считается нарушением
Использование чужого ключа теперь наказывается штрафом, который может достигать 800 тысяч тенге.
Попытки легализовать передачу подписи через приказы, доверенности или устные договоренности — юридически ничтожны. Это рассматривается как подделка подписи и может повлечь даже уголовную ответственность.
Передача самой ЭЦП запрещена, но можно делегировать право подписи. Это делается следующим образом:
через должностные инструкции,
трудовой договор,
приказ или доверенность,
без упоминания передачи ключа, только полномочий.
После этого сотрудник получает собственную ЭЦП с правом подписи от имени компании:
Сотрудник заходит на сайт eGov.
Выбирает услугу — удаленное получение ЭЦП.
Указывает, что представляет юридическое лицо и действует как «сотрудник с правом подписи».
Создает заявку, которая поступает на подтверждение руководителю через НУЦ.
После одобрения сотрудник получает собственную ЭЦП, действующую в рамках закона.
Для индивидуальных предпринимателей делегирование права подписи пока невозможно — они должны подписывать документы лично.
Теперь в ответственности — тот, чья подпись стоит под документом. Например, если бухгалтер подписал отчет — он же отвечает за его содержание.
Руководителям важно фиксировать поручения в письменной форме, особенно в корпоративной переписке — это может помочь при разбирательствах.
Штраф можно оспорить. Для этого нужно:
доказать, что не было умысла,
продемонстрировать, что нарушение устранено,
подтвердить, что сотрудники прошли обучение,
и все полномочия оформлены корректно.
Юрист советует руководителям:
провести аудит всех процессов, где используется ЭЦП,
обновить внутренние документы,
оформить делегирование подписей через eGov,
обучить персонал правилам работы с ЭЦП.
Это поможет минимизировать риски штрафов и сделать бизнес-процессы юридически прозрачными.
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