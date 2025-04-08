18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.34
556.34
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.04.2025, 21:13

Передача ЭЦП в Казахстане: кого и на сколько будут штрафовать

Новости Казахстана 0 297

С 13 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь ответственность за незаконное использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) несёт не только владелец, но и тот, кто использует её без разрешения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

 

 

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Передача ЭЦП — теперь под запретом даже по доверенности

ЭЦП приравнивается к личной подписи, и согласно статье 10 Закона РК, не подлежит передаче третьим лицам — ни родственникам, ни коллегам, ни даже по доверенности.

«Ранее ответственность несли только владельцы ЭЦП. Теперь наказание грозит и тому, кто использует чужой ключ», — поясняет Умурзакова.

Согласно новым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (статья 640, пункт 6), ответственность за неправомерное использование ЭЦП несет не только владелец ключа, но и лицо, которое им воспользовалось. Даже если подпись была передана с согласия — устного или письменного — это все равно считается нарушением

Использование чужого ключа теперь наказывается штрафом, который может достигать 800 тысяч тенге.  

Попытки легализовать передачу подписи через приказы, доверенности или устные договоренности — юридически ничтожны. Это рассматривается как подделка подписи и может повлечь даже уголовную ответственность.

Как правильно делегировать право подписи?

Передача самой ЭЦП запрещена, но можно делегировать право подписи. Это делается следующим образом:

  • через должностные инструкции,

  • трудовой договор,

  • приказ или доверенность,

  • без упоминания передачи ключа, только полномочий.

После этого сотрудник получает собственную ЭЦП с правом подписи от имени компании:

Пошаговая инструкция:

  1. Сотрудник заходит на сайт eGov.

  2. Выбирает услугу — удаленное получение ЭЦП.

  3. Указывает, что представляет юридическое лицо и действует как «сотрудник с правом подписи».

  4. Создает заявку, которая поступает на подтверждение руководителю через НУЦ.

  5. После одобрения сотрудник получает собственную ЭЦП, действующую в рамках закона.

Для индивидуальных предпринимателей делегирование права подписи пока невозможно — они должны подписывать документы лично.

Кто несет ответственность?

Теперь в ответственности — тот, чья подпись стоит под документом. Например, если бухгалтер подписал отчет — он же отвечает за его содержание.

Руководителям важно фиксировать поручения в письменной форме, особенно в корпоративной переписке — это может помочь при разбирательствах.

Что делать, если уже оштрафовали?

Штраф можно оспорить. Для этого нужно:

  • доказать, что не было умысла,

  • продемонстрировать, что нарушение устранено,

  • подтвердить, что сотрудники прошли обучение,

  • и все полномочия оформлены корректно.

Рекомендации для бизнеса

Юрист советует руководителям:

  • провести аудит всех процессов, где используется ЭЦП,

  • обновить внутренние документы,

  • оформить делегирование подписей через eGov,

  • обучить персонал правилам работы с ЭЦП.

Это поможет минимизировать риски штрафов и сделать бизнес-процессы юридически прозрачными.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Список и контакты баз отдыха Актау
MelvinKeshy → [url=https://rutube.ru/channel/35006437/]Новости[/url]
Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт
bekenova → Дыбысы жоқ
Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы
Pluto 9701 → Европа привезла мыльные пузыри в обмен на наши природные ресурсы и облизывать наше чиновничество.
АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией
дорожник → OpenSuser, да никто и не спорит. Независимость это самое главное