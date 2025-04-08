Европейские визы для казахстанцев станут доступнее: что изменится в процедуре получения

Гражданам Казахстана станет проще путешествовать по странам Европы. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Казахстан и Европейский союз находятся на финальной стадии переговоров по заключению соглашения, которое значительно упростит визовый процесс для казахстанцев. Это решение получило поддержку стран-членов ЕС и было направлено в Европейскую комиссию для дальнейшей проработки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: meydan.tv

Соглашение между Казахстаном и ЕС предполагает несколько важнейших шагов, которые сделают процесс получения виз более удобным:

Сокращение сроков рассмотрения заявлений – процесс получения визы станет быстрее.

Снижение перечня требуемых документов – уменьшение бюрократических барьеров для заявителей.

Снижение визовых сборов – уменьшение финансовых затрат на получение виз.

Расширение возможностей получения многократных виз – теперь казахстанцы смогут легче получить визы с более длительными сроками действия.

Введение льготных категорий заявителей – определённые группы граждан смогут воспользоваться особыми условиями при подаче на визу.

Ожидания и сроки реализации

Дата подписания соглашения пока не была озвучена. Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что точный срок станет известен только после завершения всех переговоров с европейской стороной. Однако после подписания документа изменения вступят в силу лишь после прохождения соответствующих внутригосударственных процедур в обеих странах.

Влияние на двусторонние отношения

Заключение соглашения будет иметь значительное влияние на развитие экономических, культурных и торговых связей между Казахстаном и странами ЕС. Упрощение визового режима откроет новые возможности для граждан Казахстана, особенно в области туризма и деловых поездок, и станет стимулом для укрепления межличностных контактов между народами.