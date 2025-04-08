Европейские визы для казахстанцев станут доступнее: что изменится в процедуре получения

Гражданам Казахстана станет проще путешествовать по странам Европы. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Казахстан и Европейский союз находятся на финальной стадии переговоров по заключению соглашения, которое значительно упростит визовый процесс для казахстанцев. Это решение получило поддержку стран-членов ЕС и было направлено в Европейскую комиссию для дальнейшей проработки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
Соглашение между Казахстаном и ЕС предполагает несколько важнейших шагов, которые сделают процесс получения виз более удобным:
Сокращение сроков рассмотрения заявлений – процесс получения визы станет быстрее.
Снижение перечня требуемых документов – уменьшение бюрократических барьеров для заявителей.
Снижение визовых сборов – уменьшение финансовых затрат на получение виз.
Расширение возможностей получения многократных виз – теперь казахстанцы смогут легче получить визы с более длительными сроками действия.
Введение льготных категорий заявителей – определённые группы граждан смогут воспользоваться особыми условиями при подаче на визу.
Дата подписания соглашения пока не была озвучена. Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что точный срок станет известен только после завершения всех переговоров с европейской стороной. Однако после подписания документа изменения вступят в силу лишь после прохождения соответствующих внутригосударственных процедур в обеих странах.
Заключение соглашения будет иметь значительное влияние на развитие экономических, культурных и торговых связей между Казахстаном и странами ЕС. Упрощение визового режима откроет новые возможности для граждан Казахстана, особенно в области туризма и деловых поездок, и станет стимулом для укрепления межличностных контактов между народами.
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