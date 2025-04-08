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08.04.2025, 07:54

Иван Ургант и Владимир Познер в Алматы: новые приключения в рамках совместного шоу

Новости Казахстана 0 1 448

Российские телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант, известные своими многолетними дружескими отношениями и совместной работой, снова удивили своих поклонников. В этот раз они посетили Алматы, что стало причиной бурных обсуждений в казахстанском сегменте социальных сетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Instagram/urgantcom
Фото: Instagram/urgantcom

Дружба и профессиональное сотрудничество

Познер и Ургант — давние друзья, разница в возрасте между которыми составляет 45 лет. За годы своей совместной работы они посетили множество стран, включая страны Европы, Японию и Америку, где снимали документальные фильмы о жизни людей в разных уголках мира. Их программа "Путешествия Познера и Урганта" привлекает зрителей разнообразием сюжетов и интересных встреч с представителями самых разных профессий и культур.

Шоу, которое объединяет

В каждом выпуске ведущие не только делятся своими приключениями, но и используют свой фирменный стиль — остроумный, интеллектуальный юмор, который всегда находит отклик у зрителей. Темы программ охватывают самые различные аспекты жизни людей — от культурных традиций до ежедневных трудностей и радостей. В прошлом году Владимир Познер отметил свой 90-летний юбилей, и за плечами у него огромное количество историй, которые он с удовольствием делится с аудиторией.

Алматы — новый пункт назначения

Недавно популярные телеведущие побывали в Алматы, и казахстанские поклонники уже ждут выхода новой серии их шоу, в которой будет рассказано о поездке в этот красивый город. В ожидании премьеры, зрители активно обсуждают последние посты Ивана Урганта в Instagram. На одном из них он поделился фотографией, на которой вместе с Владимиром Познером они позируют в традиционной казахской национальной одежде, вызывая восхищение среди своих подписчиков.

Реакция поклонников

К фотографии Ургант добавил комментарии, в которых подчеркивает важность взаимного уважения между народами. 

"Самое главное в этой жизни — добиться уважения казахов, остальное пустяки", — процитировал он известного актера Джейсона Стэтхема. Под постом собралось множество откликов от казахстанцев, которые тепло встречают российских гостей.

Таким образом, очередное путешествие Познера и Урганта обещает стать не только интересным культурным опытом, но и поводом для дальнейшего укрепления дружеских связей между народами.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Не слушай тех, кто много обещают, Они обычно ничего не выполняют. Гони друзей, что предали однажды, Кто предал раз, предаст тебя и дважды.
08.04.2025, 06:37
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Иван Ургант и Владимир Познер в Алматы: новые приключения в рамках совместного шоу
Pluto 9701 → Не слушай тех, кто много обещают, Они обычно ничего не выполняют. Гони друзей, что предали однажды, Кто предал раз, предаст тебя и дважды.
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