Как удаленно работать за рубежом и избежать налоговых проблем в Казахстане

Удаленная работа на международные компании становится все более популярной среди граждан Казахстана. В связи с этим возникает вопрос: как законно работать за границей и не платить налоги дважды? Рассмотрим ключевые аспекты налогового законодательства Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life

Фото: lsm.kz

Налоговое резидентство Казахстана

Кто считается налоговым резидентом? Налоговым резидентом Казахстана признается человек, который:

постоянно проживает в стране;

временно находится за рубежом, но сохраняет центр жизненных интересов в Казахстане (например, проживание семьи или наличие недвижимости в стране).

Если эти условия соблюдаются, налоговое резидентство сохраняется, даже если человек длительное время находится за границей.

Налогообложение доходов от удаленной работы

Облагаются ли налогом доходы от работы на иностранные компании? Все доходы резидентов Казахстана, включая поступления от иностранных работодателей, подлежат налогообложению в Казахстане. Если компания не является налоговым агентом, фрилансер или удаленный сотрудник должен самостоятельно декларировать свои доходы и уплачивать налог.

Ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) составляет 10% от доходов, полученных за рубежом.

Декларация о доходах подается до 15 сентября следующего года.

Конвертация доходов в тенге Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в казахстанские тенге по рыночному курсу на день получения дохода.

Как избежать двойного налогообложения?

Казахстан подписал 55 соглашений об избежании двойного налогообложения. Если налоги уплачены в другой стране, они могут быть зачтены в Казахстане при наличии подтверждающих документов (справка от иностранного налогового органа с нотариально заверенным переводом).

Регистрировать ИП или нет?

Если годовой доход не превышает 12-кратный минимальный размер заработной платы (МЗП), регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не требуется. Однако, при желании, можно воспользоваться специальными налоговыми режимами для фрилансеров, такими как:

Патент (1% от дохода);

Упрощенная декларация (3%);

Фиксированный вычет (10%).

Валютный контроль

Национальный банк Казахстана осуществляет валютное регулирование. Если вы регулярно получаете переводы от зарубежных компаний, возможно, потребуется дополнительная отчетность.

Последствия за неуплату налогов

Несоблюдение налогового законодательства может привести к административным штрафам или даже уголовной ответственности.

Штрафы:

За неподачу декларации: штраф от 11 000 до 55 000 тенге.

За сокрытие доходов: штраф до 300% от суммы неуплаченных налогов.

Автоматический обмен налоговой информацией

С 2021 года Казахстан участвует в международном обмене налоговой информацией. Это означает, что информация о доходах и активах граждан может автоматически поступать в налоговые органы Казахстана, что облегчает процесс контроля.

Заключение

Важно соблюдать налоговые обязательства и своевременно подавать декларацию, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.