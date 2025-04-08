Цены на мясо продолжают шокировать казахстанцев

Стоимость мяса в Казахстане продолжает шокировать потребителей. В феврале этого года говядина подорожала на 4,2%, и в среднем достигла 2,8 тыс. тенге. Сравнивая с январем, рост цен затронул и другие виды мяса, такие как баранина, конина, свинина и курятина, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

Как изменились цены на мясо

В феврале 2025 года стоимость разных видов мяса увеличилась следующим образом:

Говядина (на кости) подорожала на 4,2%, достигнув 2,8 тыс. тенге за килограмм.

Баранина выросла на 2,1%, составив 2,9 тыс. тенге.

Конина подорожала на 1%, до 3,1 тыс. тенге.

Курятина подорожала на 0,6%, составив 1,5 тыс. тенге.

Свинина увеличилась на 0,04%, стоя 2,3 тыс. тенге.

За год стоимость говядины выросла на 8,3%, баранина стала дороже на 3,5%, курятина — на 3,1%, конина — на 2,7%, а свинина — на 2%.

Местные различия в ценах на мясо

Цена на говядину варьируется в зависимости от региона, и в некоторых городах она значительно превышает средние показатели по стране.

Астана : говядина стоит 3,3 тыс. тенге за кг (+9,6% за год).

Петропавловск : 3,2 тыс. тенге (+16,3% за год).

Усть-Каменогорск : 3,1 тыс. тенге (+14,7% за год).

Актау : 3,1 тыс. тенге (+7% за год).

Кокшетау : 3,1 тыс. тенге (+16,7% за год).

Алматы и Шымкент: 2,8 тыс. тенге за кг (в Алматы рост на 5%, в Шымкенте на 10,5%).

Наименее дорогая говядина продается в следующих городах:

Уральск : 2,3 тыс. тенге (+3,5% за год).

Кызылорда : 2,5 тыс. тенге (+3,9% за год).

Туркестан: 2,6 тыс. тенге (+3,8% за год).

Цены на другие виды мяса по регионам

Баранина на кости также варьируется в зависимости от города. Дороже всего она стоит в:

Караганде : 3,3 тыс. тенге (+0,1% за месяц).

Актау и Алматы : 3,3 тыс. тенге (+2,7% и +0,5% соответственно).

Шымкент: 3,2 тыс. тенге (+14,6% за месяц).

Баранина дешевле всего в:

Кокшетау : 2,3 тыс. тенге (-11,2% за месяц).

Уральск : 2,4 тыс. тенге (+0,5% за месяц).

Жезказган: 2,4 тыс. тенге (без изменений).

Конина (с костями) также подорожала. В Алматы она достигла 3,7 тыс. тенге (+2,7%). В Петропавловске и Актобе цена составила 3,5 тыс. тенге (+1,4% и +2,2% соответственно). В Астане конина подешевела до 3,4 тыс. тенге (-1,7%), а в Шымкенте подорожала до 3 тыс. тенге (+7%).

Свинина дороже всего в:

Актау : 2,8 тыс. тенге (+7,4% за месяц).

Таразе : 2,7 тыс. тенге (+4,3% за месяц).

Петропавловск: 2,5 тыс. тенге (+3,2% за месяц).

Самые низкие цены на свинину наблюдаются в:

Шымкенте : 2 тыс. тенге (-2,6% за месяц).

Уральске: 1,8 тыс. тенге (без изменений).

Курятина стоит больше всего в:

Актау : 1,8 тыс. тенге (+2,2% за месяц).

Астане : 1,7 тыс. тенге (+2,9% за месяц).

Алматы: 1,6 тыс. тенге (+1,3% за месяц).

Менее дорогая курятина в:

Актобе : 1,2 тыс. тенге (-2,4% за месяц).

Кызылорде: 1,2 тыс. тенге (-5% за месяц).

Заключение

Цены на мясо в Казахстане продолжают расти, и в некоторых регионах рост особенно заметен. Жителям крупных городов, таких как Астана и Алматы, приходится платить значительно больше за мясо, чем в более удаленных регионах. В то же время, на некоторые виды мяса, такие как курятина и свинина, цены остаются сравнительно стабильными или растут умеренно.