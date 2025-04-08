Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане

8 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Республике Казахстан. Пост занял Виктор Майко, о чем сообщили в пресс-службе президента Украины, сообщает Lada.kz

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Карьера Виктора Майко

Согласно указу Зеленского, Майко назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Казахстане. Виктор Майко родился 6 июля 1960 года в Днепропетровске (ныне Днепр), Украина. Он является выпускником Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" и имеет научное звание кандидата экономических наук, присвоенное Украинской академией внешней торговли.

Майко начинал свою карьеру в журналистике, работая корреспондентом газеты "Знамя соревнования" на Киевском авиазаводе имени Антонова. Позже он стал главным научным редактором Института повышения квалификации руководящих работников МВД Украины и директором СП "Интерпрофсервис".

Дипломатическая карьера

В дальнейшем Виктор Майко активно развивал свою карьеру в дипломатии и международных отношениях. Он работал заместителем главы и затем главой Торгово-экономической миссии Украины в Великобритании. Также Майко был заместителем министра иностранных дел Украины, а позже советником министра внешнеэкономических связей.

С 2005 по 2010 год Виктор Майко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Туркменистане. В эти же годы он также исполнял обязанности посла Украины в Афганистане. С 2010 по 2014 год Майко был заместителем министра иностранных дел Украины, а затем вернулся на пост посла Украины в Туркменистане, который он занимал с 2020 года.

Личное

Виктор Майко имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. Он свободно владеет английским языком и является женатым человеком, имеет дочь.

Теперь, как посол Украины в Казахстане, Майко продолжит развивать дипломатические отношения между Украиной и Казахстаном.