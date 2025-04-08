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08.04.2025, 10:01

Кого ищут работодатели в Казахстане: профессии с зарплатой выше 700 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 576

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 8 апреля 2025 года опубликовало данные о текущей ситуации на рынке труда. На основании информации, предоставленной Электронной биржей труда (ЭБТ), можно отметить как позитивные, так и негативные тенденции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

В марте 2025 года на платформе ЭБТ было размещено 80,2 тысячи вакансий и 95,3 тысячи резюме. Однако, в сравнении с февралем, наблюдается снижение активности как со стороны работодателей, так и соискателей. Число вакансий сократилось на 34%, а количество размещенных резюме уменьшилось на 28%.

Основные причины снижения активности:

  • Снижение интереса работодателей, что выражается в сокращении числа вакансий.

  • Отсутствие должного отклика со стороны соискателей, что также уменьшает количество размещенных резюме.

Дисбаланс между спросом и предложением

Согласно данным ЭБТ, в марте 2025 года сохранялся существенный дисбаланс между спросом и предложением по уровню квалификации. На высококвалифицированных специалистов приходилось 37% вакансий, однако лишь 32% резюме соответствовали этим требованиям. Напротив, количество резюме от неквалифицированных работников значительно превышало спрос на их труд: 28% резюме против 14% вакансий.

Снижение активности в регионах

Наиболее значительное сокращение числа вакансий произошло в Восточно-Казахстанской области — с 12,9 тыс. до 4,5 тыс. (снижение на 65%). В Актюбинской области число вакансий снизилось на 28%, а в Атырауской области — на 12%. В то время как в Алматинской области уровень активности остался почти на прежнем уровне, с незначительным снижением — с 3,7 тыс. вакансий в феврале до 3,4 тыс. в марте.

Самые востребованные профессии

Среди наиболее востребованных специалистов в марте 2025 года оказались:

  • PR-менеджеры — 3,9 тыс. вакансий.

  • Медицинские сестры/братья — 1,7 тыс. вакансий.

  • Санитары — 1,6 тыс. вакансий.

Кроме того, наблюдается рост спроса на следующие профессии:

  • Водители автобусов — 302 вакансии.

  • Мерчендайзеры — 253 вакансии.

  • Продавцы-консультанты — 189 вакансий.

Высокие зарплаты: кто может рассчитывать на большее?

Среди вакансий с наиболее высокими зарплатами выделяются:

  • Главные строители — от 709 тыс. тенге.

  • Мастера по ремонту скважин — от 700 тыс. тенге.

  • Инженеры по бурению — от 597 тыс. тенге.

Однако, со стороны соискателей также наблюдается высокий запрос на зарплату. В частности, претенденты на должности:

  • Механик по промышленному оборудованию — в среднем от 1,6 млн тенге.

  • Научный сотрудник в области IT — от 1,4 млн тенге.

  • Руководитель проектов по разработке продуктов — от 1,3 млн тенге.

Итоги и прогнозы

Март 2025 года показал снижение активности как со стороны работодателей, так и соискателей. В результате этого увеличился разрыв между спросом и предложением на рынке труда. Несмотря на это, остаются востребованными специалисты с высокой квалификацией, а также работники в сферах транспорта, розничной торговли и медицины.

Как заявил Азиз Ибрагимов, директор Департамента занятости населения Минтруда и соцзащиты населения, в будущем ожидается рост спроса на рабочие кадры в высокотехнологичных и научных областях.

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