Участие в войнах за деньги карается тюремным сроком - предупреждение от МВД Казахстана

Министерство внутренних дел Казахстана 8 апреля 2025 года вновь напомнило гражданам о серьезных правовых последствиях за участие в вооруженных конфликтах, особенно когда это связано с денежным вознаграждением, сообщает Lada.kz

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Ведомство обратило внимание на распространение в социальных сетях рекламных материалов и видеороликов, предлагающих гражданам заключить контракты с вооруженными силами других стран за оплату.

Законодательные последствия участия в вооруженных конфликтах

В Министерстве отметили, что в случае участия граждан Казахстана в вооруженных конфликтах за денежное вознаграждение, Уголовный кодекс страны предусматривает несколько категорий ответственности.

Неправомерное участие в вооруженном конфликте: Согласно статье 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за участие в вооруженных действиях на территории другого государства, если не установлены признаки наемничества, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 9 лет. Наемничество: В случае, если участие в конфликте носит характер наемничества (статья 170 УК РК), наказание может быть гораздо более суровым. В зависимости от тяжести деяния, предусматривается лишение свободы на срок от 7 лет, а в случае особо тяжких преступлений — пожизненное заключение. Также возможно лишение гражданства Казахстана с конфискацией имущества.

Призыв к соблюдению законодательства

Министерство внутренних дел Казахстана настоятельно призвало граждан соблюдать законодательство Республики Казахстан и воздерживаться от участия в любых действиях, которые могут повлечь за собой уголовную ответственность и серьезные правовые последствия. В МВД подчеркнули важность осознания серьезности потенциальных последствий, связанных с нарушением закона в таких случаях.

Данное предупреждение служит напоминанием о том, как важно внимательно подходить к любым предложениям и рекламе, которая может вовлечь граждан в международные конфликты, особенно если речь идет о денежном вознаграждении.