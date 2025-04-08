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08.04.2025, 11:16

Казахстан запускает систему QR-кодов для защиты туристов от мошенников

Новости Казахстана 0 449

В Казахстане разработана новая система QR-кодов, предназначенная для обеспечения прозрачности туристических услуг и защиты иностранных гостей от возможных мошенничеств. О проекте рассказал на заседании правительства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, сообщает Lada.kz

Фото с сайта express-k.kz
Фото с сайта express-k.kz

Цель системы QR-кодов

Министр отметил, что новая система направлена на предотвращение случаев обмана туристов в таких областях, как такси, связь, обмен валюты и другие услуги, с которыми гости страны могут столкнуться при своем пребывании. Система QR-кодов обеспечивает доступ к важной информации, включая услуги электронной SIM-карты, бронирование отелей и сведения о регистрации. Это поможет туристам легко ориентироваться в городе и получать необходимую информацию на месте.

Где будут размещены QR-коды

На данный момент QR-коды размещены в четырех крупных городах Казахстана: Астане, Актау, Туркестане и Шымкенте. Эти коды будут установлены в стратегически важных местах, таких как аэропорты, вокзалы и пограничные переходы, для того чтобы туристы могли с легкостью получать нужную информацию. Ведутся переговоры о дополнительном финансировании для установки QR-кодов в других ключевых точках страны.

Будущее развитие системы

Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что для успешного распространения системы требуется поддержка местных властей и Министерства транспорта. Важно, чтобы QR-коды были размещены не только в крупных городах, но и в других частях Казахстана, чтобы система стала доступной для всех туристов, независимо от их местоположения.

Статистика туристических потоков

Министр также поделился статистикой о внутреннем и международном туризме в Казахстане. В 2024 году страну посетили 15,3 миллиона иностранных гостей, из которых 10,4 миллиона провели в Казахстане более одного дня и были классифицированы как иностранные туристы. Кроме того, в 2024 году было зафиксировано 10,5 миллиона внутренних туристов, что свидетельствует о росте интереса к путешествиям по стране.

Таким образом, внедрение системы QR-кодов призвано стать важным шагом в повышении качества обслуживания туристов и создании удобных условий для их пребывания в Казахстане.

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