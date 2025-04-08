18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.57
566.59
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.04.2025, 11:40

С 18 апреля иностранцы смогут получать ИИН через загранучреждения Казахстана

Новости Казахстана 0 756

В Казахстане вступил в силу новый пилотный проект, направленный на упрощение процедуры получения индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории страны, сообщает Lada.kz

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Проект был инициирован совместным приказом Министерства иностранных дел (МИД), Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) от 27 марта 2025 года.

Цель и задачи проекта

Основной задачей проекта является обеспечение возможности иностранцам и лицам без гражданства получить ИИН через заграничные представительства Казахстана, что значительно упростит процесс регистрации и улучшит доступность государственных услуг для временных резидентов. Этот шаг также направлен на улучшение административных процедур и привлечение иностранных инвесторов.

Загранучреждения, участвующие в проекте

Пилотный проект охватывает многочисленные дипломатические миссии Казахстана по всему миру, включая посольства и генеральные консульства в более чем 70 странах. Список включает ключевые страны, такие как США, Германия, Франция, Россия, Турция, а также консульства в городах, таких как Нью-Йорк, Сан-Франциско и Мюнхен. Таким образом, проект затронет широкий круг иностранных граждан, включая предпринимателей, участников международных организаций и членов семей граждан РК.

Условия получения ИИН

Для получения ИИН иностранные граждане должны лично обратиться в одно из загранучреждений Казахстана или в МИД РК. Помимо стандартных документов, таких как паспорт и заявление, потребуется предоставить дополнительные бумаги в зависимости от категории заявителя. Например, потенциальным инвесторам предстоит предоставить документы, подтверждающие их участие в инвестиционных проектах в Казахстане, а супругам граждан РК – свидетельства о браке.

Категории граждан, имеющих право на получение ИИН через проект

  1. Потенциальные инвесторы: Иностранцы, участвующие в инвестиционных проектах на территории Казахстана.

  2. Семьи граждан РК: Иностранцы, состоящие в браке с гражданами Казахстана, а также дети, один из родителей которых является гражданином РК.

  3. Лица, осуществляющие принятие наследства: Иностранцы, призванные к наследованию в Казахстане.

  4. Особые категории граждан: Это лица с инвалидностью, пожилые люди старше 65 лет, а также участники программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa.

  5. Руководители юридических лиц: Иностранцы, являющиеся руководителями организаций, зарегистрированных в Казахстане.

Сроки оформления и необходимые документы

Процесс получения ИИН в рамках пилотного проекта будет занимать не более одного рабочего дня. Для подачи заявления заявитель должен представить несколько обязательных документов, включая копию паспорта, а также дополнительные бумаги в зависимости от категории (например, свидетельства о браке, документы, подтверждающие статус инвестора, или медицинские справки для лиц с инвалидностью).

Ожидаемые результаты и продолжительность проекта

Пилотный проект стартует с 18 апреля 2025 года и будет действовать до 31 декабря 2025 года. В случае успешной реализации, он может быть расширен, а также интегрирован в более широкий процесс цифровизации государственных услуг Казахстана.

Этот шаг является частью общей стратегии Казахстана по улучшению административных процессов, упрощению бюрократических процедур для иностранных граждан и привлечению инвестиций.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие
Dushman → а курс доллара 523 тенге... Что еще нам нужно сделать, что бы мы зажили?
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе Грузии
Sara19k → Ээээ а депортированные знают грузинский язык или говорил на английском,казахском с грузинами?! Пограничник грузии не говорят ПО русски,только по английский или по грузинский.
Массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау
Sara19k → Ну и кого наказали??? Думаете поставщика услуг столовой школы?! Уволили Руководителя Облоно и директора школы,а поставщика услуг никому не позволено трогать,она лицо особое и не прикосновенное.
Иван Ургант и Владимир Познер в Алматы: новые приключения в рамках совместного шоу
Pluto 9701 → Не слушай тех, кто много обещают, Они обычно ничего не выполняют. Гони друзей, что предали однажды, Кто предал раз, предаст тебя и дважды.
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе Грузии
Vladimir00 → Они воспитаны когда шашлика машлика продают,захады дарагой