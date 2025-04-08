С 18 апреля иностранцы смогут получать ИИН через загранучреждения Казахстана

В Казахстане вступил в силу новый пилотный проект, направленный на упрощение процедуры получения индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории страны, сообщает Lada.kz

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Проект был инициирован совместным приказом Министерства иностранных дел (МИД), Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) от 27 марта 2025 года.

Цель и задачи проекта

Основной задачей проекта является обеспечение возможности иностранцам и лицам без гражданства получить ИИН через заграничные представительства Казахстана, что значительно упростит процесс регистрации и улучшит доступность государственных услуг для временных резидентов. Этот шаг также направлен на улучшение административных процедур и привлечение иностранных инвесторов.

Загранучреждения, участвующие в проекте

Пилотный проект охватывает многочисленные дипломатические миссии Казахстана по всему миру, включая посольства и генеральные консульства в более чем 70 странах. Список включает ключевые страны, такие как США, Германия, Франция, Россия, Турция, а также консульства в городах, таких как Нью-Йорк, Сан-Франциско и Мюнхен. Таким образом, проект затронет широкий круг иностранных граждан, включая предпринимателей, участников международных организаций и членов семей граждан РК.

Условия получения ИИН

Для получения ИИН иностранные граждане должны лично обратиться в одно из загранучреждений Казахстана или в МИД РК. Помимо стандартных документов, таких как паспорт и заявление, потребуется предоставить дополнительные бумаги в зависимости от категории заявителя. Например, потенциальным инвесторам предстоит предоставить документы, подтверждающие их участие в инвестиционных проектах в Казахстане, а супругам граждан РК – свидетельства о браке.

Категории граждан, имеющих право на получение ИИН через проект

Потенциальные инвесторы: Иностранцы, участвующие в инвестиционных проектах на территории Казахстана. Семьи граждан РК: Иностранцы, состоящие в браке с гражданами Казахстана, а также дети, один из родителей которых является гражданином РК. Лица, осуществляющие принятие наследства: Иностранцы, призванные к наследованию в Казахстане. Особые категории граждан: Это лица с инвалидностью, пожилые люди старше 65 лет, а также участники программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa. Руководители юридических лиц: Иностранцы, являющиеся руководителями организаций, зарегистрированных в Казахстане.

Сроки оформления и необходимые документы

Процесс получения ИИН в рамках пилотного проекта будет занимать не более одного рабочего дня. Для подачи заявления заявитель должен представить несколько обязательных документов, включая копию паспорта, а также дополнительные бумаги в зависимости от категории (например, свидетельства о браке, документы, подтверждающие статус инвестора, или медицинские справки для лиц с инвалидностью).

Ожидаемые результаты и продолжительность проекта

Пилотный проект стартует с 18 апреля 2025 года и будет действовать до 31 декабря 2025 года. В случае успешной реализации, он может быть расширен, а также интегрирован в более широкий процесс цифровизации государственных услуг Казахстана.

Этот шаг является частью общей стратегии Казахстана по улучшению административных процессов, упрощению бюрократических процедур для иностранных граждан и привлечению инвестиций.