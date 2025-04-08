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08.04.2025, 12:26

Цены на квартиры взлетят: как удорожание стройматериалов повлияет на рынок жилья

Новости Казахстана 0 1 041

По данным статистики, март 2025 года стал тревожным сигналом для рынка недвижимости Казахстана. Строительные материалы и работы подорожали, что, по прогнозам экспертов, приведет к росту цен на жилье. В этом контексте рынок первичного жилья может столкнуться с увеличением стоимости квадратного метра, что повлияет на доступность жилья для граждан, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Резкое удорожание строительных материалов и работ

Согласно информации, опубликованной Бюро национальной статистики АСПиР РК, индекс цен на строительство в марте 2025 года увеличился на 0,5% по сравнению с февралем и на 2,2% по отношению к марту прошлого года. Для сравнения, в январе и феврале текущего года темпы роста были значительно ниже — 0,1% и 0,2% соответственно.

Наиболее заметный рост наблюдается в стоимости строительных материалов, которые являются основой для выполнения ключевых этапов строительства. Индекс стоимости строительных и монтажных работ в марте 2025 года увеличился с 100,5 в феврале до 102,2, а за первый квартал составил 101,6%. Индекс стоимости материалов, изделий и конструкций вырос с 100,8 в феврале до 101,8 в марте, что также указывает на тенденцию к удорожанию строительных затрат.

Подорожание ключевых строительных материалов

Особое внимание стоит уделить конкретным материалам, стоимость которых значительно увеличилась:

  • Камень, известняк, мел, сланец и гипс — индекс в марте 2025 года составил 167,0, что на 13,2% больше по сравнению с февралем и на 52,5% выше по отношению к прошлому году.

  • Пластиковые плиты, трубы и профили — индекс достиг 116,7, увеличившись на 11,9% за месяц и на 13,1% за год.

  • Товарный бетон — индекс составил 107,8, что на 4,1% больше по сравнению с февралем и на 7,5% выше по отношению к марту 2024 года.

Эти материалы являются неотъемлемой частью строительного процесса, и их подорожание непосредственно влияет на себестоимость проектов. В отличие от отделочных материалов, которые могут быть заменены или отложены, повышение цен на базовые компоненты строительства приводит к росту конечной стоимости квадратного метра жилья.

Рынок Казахстана: зависимость от импорта и валютные риски

Еще одним важным фактором, влияющим на стоимость строительства, является высокая зависимость от импорта строительных материалов. Экономист Руслан Султанов отмечает, что хотя Казахстан сам производит значительное количество строительных материалов, большая часть сырья и готовой продукции поступает из-за рубежа, преимущественно из России. На сегодняшний день доля российской продукции на казахстанском рынке строительных материалов составляет около 50%.

Слабость курса тенге по отношению к рублю, который с начала 2025 года ослаб более чем на 20%, также оказывает существенное влияние на стоимость строительства. Это становится особенно актуальным в условиях роста цен на материалы и строительные работы.

Перспективы и вызовы для строительного рынка Казахстана

Если текущие тренды сохранятся, удорожание жилья в Казахстане станет неизбежным. Строительные компании будут вынуждены учитывать возросшие затраты на материалы и работы в расчетах стоимости новых жилых объектов. Особенно это отразится на ценах в весенний период, когда традиционно наблюдается рост спроса на недвижимость.

Экономист Руслан Султанов также отмечает, что повышение цен на строительные материалы является сигналом для принятия мер по поддержке местных производителей, улучшению логистики и снижению зависимости от импорта. Пока ситуация остается такой, как есть, рынок будет уязвим к валютным колебаниям и внешним экономическим шокам.

Рост цен на стройматериалы является важным индикатором для государственных и частных инвесторов, указывающим на необходимость принимать срочные меры для защиты национального рынка жилья и стимулирования внутреннего производства.

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