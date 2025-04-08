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08.04.2025, 13:19

Готовьтесь к фурору: Дженнифер Лопес привезет в Астану не только шоу, но и миллиардные прибыли

Новости Казахстана 0 894

1 августа 2025 года Астана станет центром мирового шоу, когда на сцену Astana Arena выйдет легендарная Дженнифер Лопес. Этот концерт обещает стать не только культурным событием, но и значительным экономическим шагом для Казахстана, который окажет заметное влияние на развитие событийного туризма в регионе, сообщает Lada.kz

Фото: championat.com
Фото: championat.com

Мировая звезда на стадионе Astana Arena

Дженнифер Лопес, известная своим вокалом, харизмой и сценическим мастерством, даст концерт, который, по мнению организаторов, привлечет внимание не только казахстанской публики, но и туристов со всего мира. Ожидается, что на мероприятие приедет более 15 тысяч иностранных гостей, что сделает Астану одним из ключевых центров культурного обмена в Центральной Азии.

Как сообщил продюсер шоу Малик Хасенов, это событие не ограничится только музыкой. По его словам, общий вклад концерта в экономику города может достичь 6,5 миллиардов тенге, включая расходы на проживание, питание и другие услуги для туристов. Прямые налоговые поступления от мероприятия составят более 400 миллионов тенге. Такой масштабный концерт не только усилит культурную атмосферу столицы, но и принесет ощутимые финансовые выгоды.

Важный шаг для событийного туризма Казахстана

По словам Малика Хасенова, приезд Дженнифер Лопес в Астану – это не просто громкое событие, а начало нового этапа в развитии туристической индустрии Казахстана. Организаторы намерены активно развивать этот сегмент, планируя проведение еще 10 концертов мировых звезд в ближайшие три года.

«Наша цель – сделать Астану главным центром событийного туризма в Центральной Азии», – подчеркнул Хасенов. 

Для этого уже ведутся переговоры с акиматом города, чтобы разработать стратегию, направленную на привлечение крупных международных событий и звездных исполнителей. Казахстан обладает всем необходимым для этого – современная инфраструктура, развитая логистика и растущий интерес со стороны публики.

Поддержка государства

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил, что государственные органы готовы оказывать поддержку таким инициативам. 

«Мы рады, что удалось организовать такое крупное событие. Путь был непростым, ведь требования к таким мероприятиям очень высокие. Однако мы готовы предоставить все необходимое для того, чтобы Казахстан стал постоянной площадкой для мировых шоу», – заявил Бектенов.

Такой подход правительства подтверждает серьезные намерения Казахстана стать важным игроком на международной культурной арене и развивать свою роль в сфере событийного туризма. Важно отметить, что организаторы концерта надеются, что успешное проведение шоу Дженнифер Лопес станет первым шагом на пути превращения Астаны в ключевую площадку для гастролей мировых звезд.

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