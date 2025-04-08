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08.04.2025, 14:13

Замена водительских прав в Казахстане: важные моменты, которые нужно учитывать

Новости Казахстана 0 2 322

Сегодня, 8 апреля 2025 года, в Государственной корпорации "Правительство для граждан" подробно объяснили порядок замены водительского удостоверения для граждан Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: atpress.kz
Фото: atpress.kz

Важно знать, что сроки действия прав и процедуры их замены зависят от нескольких факторов, таких как истечение срока, получение дополнительной категории или заблаговременная замена.

1. Замена водительских прав с истекшим сроком действия

Если срок действия водительского удостоверения истек, для его замены необходимо обратиться в Специализированный Центр обслуживания населения (спецЦОН). Для этого потребуется предоставить следующие документы:

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

  • Медицинская справка по форме 073/у.

  • Квитанция об оплате государственной пошлины.

В "Правительстве для граждан" уточнили, что в случае замены водительских прав с истекшим сроком действия пересдача экзаменов не требуется.

2. Замена водительских прав до истечения срока

В Казахстане срок действия водительских прав составляет 10 лет. Для замены удостоверения до его истечения, гражданам необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с:

  • Документом, удостоверяющим личность.

  • Квитанцией об оплате государственной пошлины (1,25 МРП).

Также возможно заменить права через приложение банков второго уровня во вкладке "Госуслуги", при условии, что срок действия прав ещё не истёк. Важно отметить, что в случае своевременной замены медицинская справка по форме 073/у не требуется.

3. Замена прав при получении дополнительной водительской категории

Если гражданин хочет получить дополнительную категорию водительских прав (например, "C", "D1", "D", "Tm", "Tb"), для замены удостоверения нужно будет предоставить:

  • Паспорт или удостоверение личности.

  • Медицинская справка.

  • Свидетельство об окончании автошколы.

  • Для категории "C", "D1", "D", "Tm", "Tb" — документ, подтверждающий стаж работы водителем.

4. Рекомендации от "Правительства для граждан"

Специалисты корпорации рекомендовали менять водительские права до истечения их срока действия, так как это позволит минимизировать количество документов и время, затраченное на получение услуги.

Кроме того, стоит помнить, что управление автомобилем с просроченными правами запрещено и влечет за собой штрафные санкции.

Теперь, зная все этапы и требования, казахстанцы могут без лишних сложностей продлить свои водительские права или заменить их в нужное время.

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