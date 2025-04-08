В поисках нефти: где в Казахстане могут быть большие залежи "черного золота"

В Казахстане были определены перспективные участки для поиска нефти, и Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) раскрыла подробности этих разработок. В рамках геологического исследования недр (ГИН) на слабо изученных, но потенциально богатых нефтью территориях, были выделены пять ключевых участков в пределах основных нефтегазовых бассейнов страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS .

Фото: kipmu.ru

Перспективные участки для поиска нефти

Эти участки включают:

Мугоджары (Актюбинская область), Березовский (Западно-Казахстанская область), Жаркын (Мангистауская область), Болашак (Мангистауская область), Северный Озен (Мангистауская область).

На данный момент эти территории не считаются полноценными месторождениями, так как продолжается их исследование. Однако КМГ уже получил лицензии на проведение геологических изысканий и включил эти участки в перечень инвестпроектов, предусматривающих капитальные затраты в размере 29,5 миллиардов тенге. С 2022 по 2025 год на этих территориях проводятся сейсморазведочные работы с использованием 2D и 3D технологий.

«Работы близки к завершению, и в этом году будут подведены итоги. По результатам исследования будет принято решение о возможном оформлении контрактов на разведку и добычу на этих участках», – сообщили в КМГ.

Перспективы газовых залежей

Кроме нефти, активно изучаются газовые залежи, которые, по прогнозам, могут обеспечить Казахстан дополнительным объемом сырья до 2,8 миллиардов кубических метров к 2030 году. Это поможет дополнительно удовлетворить потребности страны в природном газе.

Запасы и коэффициент восполнения

На 1 января 2025 года остаточные извлекаемые запасы нефти и конденсата в Казахстане составляют 767 миллионов тонн. За последние пять лет, благодаря усилиям по доразведке и приобретению новых активов, коэффициент восполнения запасов был увеличен до 176%.

В настоящее время действует 11 контрактов на недропользование, с общим объемом ресурсов около 2 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте. Эти проекты реализуются с участием крупных стратегических партнеров.

Разработка глубокозалегающих залежей

В прошлом году было начато бурение скважин на глубину 5,5 тыс. метров на участках Тургай Палеозой (Кызылординская область) и Каратон Подсолевой (Атырауская область), что является важным этапом в исследовании глубокозалегающих пород. Этот процесс является капиталоемким и связан с высокими геологическими и технологическими рисками.

Кроме того, с использованием механизма улучшенного модельного контракта начались работы на участках Каражар и Тайсоган. Также продолжаются буровые работы на других перспективных участках в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, к которым проявляют интерес крупные международные инвесторы, такие как Shell, Chevron, CNOOC, Sinopec и CNPC.

Исследование Прикаспийской впадины и полуострова Мангышлак

Особое внимание уделяется исследованию глубокозалегающих горизонтов в Прикаспийской впадине и на полуострове Мангышлак. Для этого планируются масштабные сейсморазведочные работы с использованием передовых технологий и значительными инвестициями.

Развитие крупных месторождений

Казахстан также продолжает развивать такие крупные месторождения, как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, а также новый проект Каламкас-Море. Эти месторождения тесно связаны с уже существующей инфраструктурой и населенными пунктами, что делает их развитие особенно важным для экономической стабильности региона.

Низкорентабельные месторождения

Одним из приоритетных направлений является освоение низкорентабельных месторождений, что позволит повысить коэффициент извлечения нефти и продлить эксплуатацию существующих запасов. Это требует дополнительных вложений, но такие меры способствуют созданию рабочих мест и развитию регионов.

На этом фоне продолжается работа по привлечению инвестиций и сотрудничеству с международными партнерами для дальнейшего улучшения нефтегазового сектора Казахстана.