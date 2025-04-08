Резкий рост доллара: Нацбанк сделал заявление

8 апреля 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) сделал заявление о текущем состоянии валютного рынка, пояснив причины роста курса доллара и ослабления тенге. По словам представителей НБК, на глобальных финансовых рынках наблюдается повышенная волатильность, вызванная рядом факторов, включая решения Администрации президента США, сообщает Lada.kz
Одним из ключевых факторов, повлиявших на текущую ситуацию, стали усиливающаяся торговая напряженность и протекционистская риторика в США, которые усилили опасения участников рынка о возможной глобальной рецессии. Эти события вызвали резкое снижение аппетита к риску, что, в свою очередь, привело к падению стоимости рисковых активов и негативной динамике фондовых индексов США.
Кроме того, цены на нефть, которая является важнейшим экспортным товаром для Казахстана, значительно снизились. Состоянием на 7 апреля 2025 года стоимость нефти упала на 14,1% за неделю (с 31 марта по 7 апреля), достигнув уровня ниже 65 долларов за баррель — это самое низкое значение за последние четыре года. Дополнительное давление на котировки нефти оказали решения ОПЕК+ об ускоренном снятии ограничений на добычу нефти, а также заявление Саудовской Аравии о снижении цен на все сорта нефти для азиатских покупателей на 2,3 доллара за баррель — это наибольшее снижение с октября 2022 года.
На фоне падения цен на нефть и роста глобальной экономической неопределенности валюты развивающихся рынков (ЕМ) также продемонстрировали ослабление. За неделю (с 31 марта по 7 апреля) индекс валют стран ЕМ снизился на 1,8%. Так, южноафриканский ранд потерял в стоимости 7,3%, российский рубль — 3,8%, бразильский реал — 3,5%, индонезийская рупия — 1,5%, а мексиканское песо — 1,1%.
В результате ослабления мировых валют и внешних факторов, на фоне возросшей волатильности, курс тенге на 7 апреля 2025 года на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 519,12 тенге за доллар США, что на 2,7% ниже по сравнению с предыдущим торговым днем. За неделю курс тенге ослаб на 2,9%. Это ослабление отражает негативную динамику, вызванную ухудшением глобального риск-сентимента, а также усилением спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов.
Увеличившийся спрос на валюту привел к росту объемов торгов на KASE. По состоянию на 7 апреля объем операций составил 456,4 млн долларов, что почти в два раза больше среднего объема торгов с начала года.
Национальный банк Казахстана продолжает поддерживать тенге через продажи иностранной валюты в рамках трансфертов в бюджет и для достижения монетарной нейтральности в отношении покупок аффинированного золота. Эти продажи проводятся в заранее заявленных объемах и способствуют поддержанию стабильности национальной валюты.
Кроме того, НБК подчеркнул, что не проводит интервенции на валютном рынке, но внимательно отслеживает ситуацию. В случае необходимости, в целях предотвращения дестабилизирующих скачков обменного курса, Нацбанк готов принять меры для стабилизации ситуации.
На данный момент, несмотря на повышение курса доллара, НБК продолжает следить за ситуацией и предпринимать необходимые шаги для поддержания валютной стабильности.
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