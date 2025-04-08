Резкий рост доллара: Нацбанк сделал заявление

8 апреля 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) сделал заявление о текущем состоянии валютного рынка, пояснив причины роста курса доллара и ослабления тенге. По словам представителей НБК, на глобальных финансовых рынках наблюдается повышенная волатильность, вызванная рядом факторов, включая решения Администрации президента США, сообщает Lada.kz

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Причины роста курса доллара и ослабления тенге

Одним из ключевых факторов, повлиявших на текущую ситуацию, стали усиливающаяся торговая напряженность и протекционистская риторика в США, которые усилили опасения участников рынка о возможной глобальной рецессии. Эти события вызвали резкое снижение аппетита к риску, что, в свою очередь, привело к падению стоимости рисковых активов и негативной динамике фондовых индексов США.

Кроме того, цены на нефть, которая является важнейшим экспортным товаром для Казахстана, значительно снизились. Состоянием на 7 апреля 2025 года стоимость нефти упала на 14,1% за неделю (с 31 марта по 7 апреля), достигнув уровня ниже 65 долларов за баррель — это самое низкое значение за последние четыре года. Дополнительное давление на котировки нефти оказали решения ОПЕК+ об ускоренном снятии ограничений на добычу нефти, а также заявление Саудовской Аравии о снижении цен на все сорта нефти для азиатских покупателей на 2,3 доллара за баррель — это наибольшее снижение с октября 2022 года.

Влияние глобальных факторов на валюты развивающихся стран

На фоне падения цен на нефть и роста глобальной экономической неопределенности валюты развивающихся рынков (ЕМ) также продемонстрировали ослабление. За неделю (с 31 марта по 7 апреля) индекс валют стран ЕМ снизился на 1,8%. Так, южноафриканский ранд потерял в стоимости 7,3%, российский рубль — 3,8%, бразильский реал — 3,5%, индонезийская рупия — 1,5%, а мексиканское песо — 1,1%.

Динамика курса тенге

В результате ослабления мировых валют и внешних факторов, на фоне возросшей волатильности, курс тенге на 7 апреля 2025 года на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 519,12 тенге за доллар США, что на 2,7% ниже по сравнению с предыдущим торговым днем. За неделю курс тенге ослаб на 2,9%. Это ослабление отражает негативную динамику, вызванную ухудшением глобального риск-сентимента, а также усилением спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов.

Ситуация на валютном рынке и действия Нацбанка

Увеличившийся спрос на валюту привел к росту объемов торгов на KASE. По состоянию на 7 апреля объем операций составил 456,4 млн долларов, что почти в два раза больше среднего объема торгов с начала года.

Национальный банк Казахстана продолжает поддерживать тенге через продажи иностранной валюты в рамках трансфертов в бюджет и для достижения монетарной нейтральности в отношении покупок аффинированного золота. Эти продажи проводятся в заранее заявленных объемах и способствуют поддержанию стабильности национальной валюты.

Кроме того, НБК подчеркнул, что не проводит интервенции на валютном рынке, но внимательно отслеживает ситуацию. В случае необходимости, в целях предотвращения дестабилизирующих скачков обменного курса, Нацбанк готов принять меры для стабилизации ситуации.

На данный момент, несмотря на повышение курса доллара, НБК продолжает следить за ситуацией и предпринимать необходимые шаги для поддержания валютной стабильности.