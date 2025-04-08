Какие легальные программы могут обернуться потерей денег для казахстанцев

Мошенники все чаще используют легальные программы для удаленного доступа к устройствам, чтобы похитить деньги и данные пользователей. Важно быть осведомленным о тех приложениях, которые могут стать угрозой, особенно если в них нет реальной необходимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Опасные приложения для удаленного доступа

Мошенники могут использовать самые обычные и легальные программы для того, чтобы обманом получить доступ к личным данным жертв. Среди них можно выделить несколько популярных приложений, которые потенциально могут стать инструментами для кражи:

RuDesktop

RustDesk

TeamViewer

HopToDesk

AnyDesk

Эти приложения доступны для скачивания в Google Play или AppStore и активно используются в IT-сфере, бухгалтерии и даже для бытовых нужд. Они позволяют удаленно управлять устройствами, помогать с настройками, передавать файлы и решать технические проблемы.

В чем заключается опасность?

На первый взгляд, эти программы могут казаться безобидными, ведь они являются легальными и широко распространенными. Однако если у вас нет необходимости в их использовании, их установка может привести к серьезным последствиям. Особенно опасно устанавливать такие приложения по просьбе неизвестных лиц.

Мошенники могут предложить установить одно из этих приложений, мотивируя это необходимостью "защитить счет", "удалить вирус" или "отменить подозрительную операцию". Некоторые даже прямо утверждают, что им нужно получить доступ к устройству "ради вашей безопасности". В реальности же они используют такие уловки, чтобы получить контроль над вашим устройством.

Если вы установите одно из этих приложений и предоставите мошенникам доступ, они смогут:

Получить полный контроль над вашим компьютером или телефоном;

Иметь доступ к банковским приложениям, электронным кошелькам и SMS-сообщениям;

Установить вредоносные вирусы и шпионские программы;

Получить доступ к конфиденциальной информации, включая файлы, логины, пароли и переписки.

Как защитить себя?

Чтобы избежать потери финансов и личных данных, необходимо быть осторожным и не устанавливать такие приложения по просьбе сторонних лиц. Если вам предлагают скачать одно из этих приложений, лучше сразу отказаться. Помните, что никакой законный сотрудник банка или другой организации не будет требовать доступ к вашему устройству для выполнения каких-либо операций.

Лучший способ защиты — это проявлять внимательность и всегда проверять источники таких предложений.