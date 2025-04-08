Минфин вводит ограничения на ввоз товаров для личного пользования для казахстанцев из-за границы

Министерство финансов Казахстана установит новые ограничения на ввоз некоторых товаров из-за границы для личного пользования. Согласно изменениям, ввозить определенные товары, такие как техника, меха и ювелирные изделия, казахстанцы смогут не чаще одного раза в год, сообщает Lada.kz

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Изменения в законодательстве

Комитет государственных доходов Казахстана вносит поправки в приказ Минфина «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования». Документ был опубликован на портале «Открытые НПА» и будет доступен для общественного обсуждения до 22 апреля.

Новые правила касаются товаров, которые граждане могут ввозить для личного пользования через границу ЕАЭС. Теперь будет введено ограничение на количество и частоту ввоза определенных товаров, а также установлены конкретные квоты для каждого вида продукции.

Какие товары будут ограничены

Согласно изменениям, казахстанцы смогут ввозить следующие товары для личного пользования только один раз в год:

Изделия из меха , включая головные уборы — не более одного предмета одного наименования, размера и фасона на человека.

Мобильные телефоны — не более двух штук на человека.

Планшеты — не более двух штук на человека.

Ноутбуки — не более одного на человека.

Ювелирные изделия — не более пяти штук.

Велосипеды — не более одного на человека.

Детские коляски — не более одной на человека.

Остальные товары и транспортные средства

Для прочих товаров, не указанных в списке, ограничения будут следующими: их можно будет ввозить не чаще одного раза в месяц. Эти квоты не распространяются на товары, которые были в употреблении.

Кроме того, казахстанцы смогут ввозить только одно транспортное средство для личного пользования в год. В случае, если гражданин привезет больше одного автомобиля, это будет рассматриваться как предпринимательская деятельность.

Причины изменений

Эти меры направлены на регулирование ввоза товаров через границу и предотвращение использования личных привилегий для коммерческих целей. Минфин Казахстана ожидает, что новые ограничения помогут сократить количество несанкционированного ввоза товаров и улучшат контроль за этим процессом.