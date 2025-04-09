Новые правила въезда в Россию: что изменится для казахстанцев

Казахстанцы должны быть готовы к изменениям в правилах въезда в Россию, сообщает посольство Казахстана в России. Внесенные изменения касаются формирования цифрового профиля для каждого иностранца, а также биометрической идентификации и сбора данных, сообщает Lada.kz

Фото: pasporta.org

Новые этапы регистрации для въезжающих в Россию

Согласно постановлению Правительства России, теперь все иностранные граждане, включая казахстанцев, будут создавать цифровой профиль при въезде в страну. В 2024 году вступили в силу изменения, касающиеся сбора биометрических данных и цифровой идентификации, а с 30 июня 2025 года этот процесс будет распространяться на все пункты пропуска на границе России. Цифровой профиль можно будет сформировать с помощью приложения RuID, которое станет аналогом государственных услуг для граждан других стран.

Это приложение предложит услуги, такие как оформление медицинской страховки или сообщение о визите в Россию. Профиль будет интегрирован в ряд государственных систем, включая Госуслуги, что значительно упростит взаимодействие граждан с органами власти в России.

Кто не попадает под новые правила

Ряд категорий граждан освобождается от этих изменений. К ним относятся:

Сотрудники аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций, а также члены их семей;

Владельцы дипломатических и служебных паспортов;

Дети до 6 лет.

Однако стоит помнить, что въезд в Россию может быть запрещен по решениям других федеральных органов, таких как ФСБ, Минобороны, МИД, и других, что также следует учитывать при планировании поездки.

Рекомендации для казахстанцев перед поездкой

Для предотвращения возможных проблем на границе Казахстанцам рекомендуется заранее проверять свои данные через онлайн-сервис, чтобы убедиться в отсутствии ограничений на въезд в Россию. Для этого необходимо заполнить обязательные поля — фамилию, имя, дату рождения, гражданство, тип и номер документа — и отправить запрос.

После отправки запроса система предоставит информацию, есть ли основания для запрета на въезд. Стоит помнить, что даже если запрет на въезд не найден, его наличие может быть связано с решениями других федеральных органов.

Важные моменты о наркотических веществах

Также стоит отметить, что в последнее время увеличилось количество случаев ввоза в Россию веществ, приравненных к наркотическим. Например, одно из таких веществ — растение гармала (адраспан), за ввоз которого предусмотрено серьезное наказание, включая тюремный срок до 8 лет и штраф до 1 миллиона рублей (приблизительно 5 миллионов тенге).

Регистрация в России и тестирование на коронавирус

Если гражданин Казахстана пребывает в России более 30 дней, ему необходимо пройти регистрацию в территориальных органах МВД. Это обязательство не распространяется на тех, кто находится на территории России менее 30 дней.

Что касается коронавируса, обязательный ПЦР-тест отменен, однако в пунктах пропуска продолжается выборочное тестирование. Приезжающие в Россию также должны заранее заполнить анкету, чтобы ускорить процесс прохождения границы.

Обязательные медицинские осмотры для длительного пребывания

С 29 декабря 2021 года вступили в силу новые требования для иностранных граждан, пребывающих в России более 90 дней. Такие граждане обязаны пройти медицинское освидетельствование на наркотическую зависимость и инфекции, включая ВИЧ, а также пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Эти процедуры должны быть завершены в течение 30 дней с момента прибытия для трудовой деятельности и в течение 90 дней — для других целей.

Документы должны быть поданы в территориальные органы МВД, а в случае их истечения в течение 30 дней необходимо пройти повторное медицинское освидетельствование.

Заключение

Соблюдение новых правил и проверка данных перед поездкой поможет избежать неприятных ситуаций на границе. Казахстанцам рекомендуется внимательно следить за изменениями в законодательстве и готовиться к дополнительным процедурам при пересечении границы России.