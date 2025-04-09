Госпошлину за расторжение брака в Казахстане хотят повысить в 10 раз

В Казахстане планируется значительное увеличение госпошлины за расторжение брака. Это предложение внесли депутаты Мажилиса, и, если поправки будут приняты, разводы в стране могут стать значительно дороже, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Увеличение госпошлины для разводящихся

В новой версии Налогового кодекса предлагается повысить государственную пошлину на развод с 0,5 МРП (что составляет 1 966 тенге в 2025 году) до 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году). Это увеличение на порядок призвано сделать процесс расторжения брака более серьезным и осознанным.

Цель повышения пошлины

Как объяснил депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев, повышение госпошлины на развод направлено на то, чтобы сдержать эмоциональные и необоснованные решения о расторжении брака, особенно среди молодежи. По мнению парламентария, повышение пошлины может стать фактором, который заставит людей более взвешенно подходить к такому важному шагу, как развод.

«Более высокая госпошлина будет сдерживающим фактором для тех, кто принимает решение о разводе, руководствуясь мимолетными эмоциями. Это поможет сократить количество необоснованных разводов, особенно среди молодых семей», — отметил Бейсенгалиев в интервью.

Ответственность и сохранение семьи

Мажилисмен также подчеркнул, что основной целью этой инициативы является не пополнение бюджета, а стремление создать более ответственный подход к вопросам брака и семьи в целом. Важно, чтобы разводы не становились легким и быстрым решением, а стали результатом осознанного и продуманного шага.

Таким образом, повышение госпошлины на развод в Казахстане преследует социальные цели, направленные на укрепление семейных ценностей и снижение числа разводов, которые принимаются под воздействием временных эмоций.