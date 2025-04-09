Кофе бьёт рекорды: в Казахстане за год напиток подорожал на 11,7%, в мире — исторический максимум

Цены на кофе стремительно растут как на глобальном рынке, так и в Казахстане. Внутри страны напиток подорожал почти на 12% за год, а мировая стоимость зерен достигла исторического пика. Эксперты отмечают, что даже с учетом роста, кофе в Казахстане остаётся доступнее, чем в ряде западных стран — но дороже, чем у соседей, сообщает Lada.kz

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Мировые цены на кофе взлетели до рекордных уровней

По данным аналитической платформы EnergyProm, в феврале 2025 года стоимость кофе на международных рынках достигла рекордных 4,3 доллара за 450 грамм. Это в два раза выше, чем в аналогичный период 2024 года. Подобного скачка цен на сырьё не фиксировалось за всю историю наблюдений.

Причины роста:

ухудшение погодных условий в странах-производителях (Бразилия, Вьетнам),

логистические сбои,

геополитическая нестабильность и торговые конфликты, в том числе тарифные войны США.

Казахстан: рост цен и внутренняя динамика

Резкий рост мировых цен отразился и на казахстанском рынке. Только за февраль 2025 года кофе в стране подорожал на 2,9% — это крупнейший месячный скачок за последние 11 месяцев. В годовом выражении — с февраля 2024-го по февраль 2025 года — цены выросли на 11,7%.

Это рекордный показатель годовой инфляции по кофе в стране, отмечают эксперты.

Сколько стоит чашка кофе в Казахстане и в мире

Несмотря на рост цен, по глобальным меркам кофе в Казахстане остаётся сравнительно доступным. Средняя цена чашки капучино в кафе составляет:

Казахстан — $2,1 (около 1 000 тенге по текущему курсу).

Для сравнения:

Дания — $5,9

Исландия — $5,7

Россия — $2,2

Кыргызстан — $2,0

Узбекистан и Таджикистан — $1,7

Беларусь — $1,6

Таким образом, Казахстан находится ближе к верхней границе цен в СНГ, уступая только России.

Что дальше: риски дефицита и дальнейшего подорожания

Кофе в Казахстане дорожает не первый год. Ещё в 2022 году аналитики предупреждали о возможном дефиците кофейных зерен на фоне глобальных поставочных сбоев. Сейчас, с учётом роста мировых цен, ослабления тенге и нестабильности на валютном рынке, этот риск снова актуализируется.

При этом кофе остаётся одним из немногих потребительских товаров, спрос на который продолжает расти — особенно в городах, где популярность кафе и кофейной культуры стабильно увеличивается.