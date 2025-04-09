Кофе бьёт рекорды: в Казахстане за год напиток подорожал на 11,7%, в мире — исторический максимум

Цены на кофе стремительно растут как на глобальном рынке, так и в Казахстане. Внутри страны напиток подорожал почти на 12% за год, а мировая стоимость зерен достигла исторического пика. Эксперты отмечают, что даже с учетом роста, кофе в Казахстане остаётся доступнее, чем в ряде западных стран — но дороже, чем у соседей, сообщает Lada.kz
По данным аналитической платформы EnergyProm, в феврале 2025 года стоимость кофе на международных рынках достигла рекордных 4,3 доллара за 450 грамм. Это в два раза выше, чем в аналогичный период 2024 года. Подобного скачка цен на сырьё не фиксировалось за всю историю наблюдений.
Причины роста:
ухудшение погодных условий в странах-производителях (Бразилия, Вьетнам),
логистические сбои,
геополитическая нестабильность и торговые конфликты, в том числе тарифные войны США.
Резкий рост мировых цен отразился и на казахстанском рынке. Только за февраль 2025 года кофе в стране подорожал на 2,9% — это крупнейший месячный скачок за последние 11 месяцев. В годовом выражении — с февраля 2024-го по февраль 2025 года — цены выросли на 11,7%.
Это рекордный показатель годовой инфляции по кофе в стране, отмечают эксперты.
Несмотря на рост цен, по глобальным меркам кофе в Казахстане остаётся сравнительно доступным. Средняя цена чашки капучино в кафе составляет:
Казахстан — $2,1 (около 1 000 тенге по текущему курсу).
Для сравнения:
Дания — $5,9
Исландия — $5,7
Россия — $2,2
Кыргызстан — $2,0
Узбекистан и Таджикистан — $1,7
Беларусь — $1,6
Таким образом, Казахстан находится ближе к верхней границе цен в СНГ, уступая только России.
Кофе в Казахстане дорожает не первый год. Ещё в 2022 году аналитики предупреждали о возможном дефиците кофейных зерен на фоне глобальных поставочных сбоев. Сейчас, с учётом роста мировых цен, ослабления тенге и нестабильности на валютном рынке, этот риск снова актуализируется.
При этом кофе остаётся одним из немногих потребительских товаров, спрос на который продолжает расти — особенно в городах, где популярность кафе и кофейной культуры стабильно увеличивается.
Комментарии0 комментарий(ев)