18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.57
566.59
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.04.2025, 07:20

Кофе бьёт рекорды: в Казахстане за год напиток подорожал на 11,7%, в мире — исторический максимум

Новости Казахстана 0 350

Цены на кофе стремительно растут как на глобальном рынке, так и в Казахстане. Внутри страны напиток подорожал почти на 12% за год, а мировая стоимость зерен достигла исторического пика. Эксперты отмечают, что даже с учетом роста, кофе в Казахстане остаётся доступнее, чем в ряде западных стран — но дороже, чем у соседей, сообщает Lada.kz 

Фото: depositphoto
Фото: depositphoto

Мировые цены на кофе взлетели до рекордных уровней

По данным аналитической платформы EnergyProm, в феврале 2025 года стоимость кофе на международных рынках достигла рекордных 4,3 доллара за 450 грамм. Это в два раза выше, чем в аналогичный период 2024 года. Подобного скачка цен на сырьё не фиксировалось за всю историю наблюдений.

Причины роста:

  • ухудшение погодных условий в странах-производителях (Бразилия, Вьетнам),

  • логистические сбои,

  • геополитическая нестабильность и торговые конфликты, в том числе тарифные войны США.

Казахстан: рост цен и внутренняя динамика

Резкий рост мировых цен отразился и на казахстанском рынке. Только за февраль 2025 года кофе в стране подорожал на 2,9% — это крупнейший месячный скачок за последние 11 месяцев. В годовом выражении — с февраля 2024-го по февраль 2025 года — цены выросли на 11,7%.

Это рекордный показатель годовой инфляции по кофе в стране, отмечают эксперты.

Сколько стоит чашка кофе в Казахстане и в мире

Несмотря на рост цен, по глобальным меркам кофе в Казахстане остаётся сравнительно доступным. Средняя цена чашки капучино в кафе составляет:

  • Казахстан — $2,1 (около 1 000 тенге по текущему курсу).

Для сравнения:

  • Дания — $5,9

  • Исландия — $5,7

  • Россия — $2,2

  • Кыргызстан — $2,0

  • Узбекистан и Таджикистан — $1,7

  • Беларусь — $1,6

Таким образом, Казахстан находится ближе к верхней границе цен в СНГ, уступая только России.

Что дальше: риски дефицита и дальнейшего подорожания

Кофе в Казахстане дорожает не первый год. Ещё в 2022 году аналитики предупреждали о возможном дефиците кофейных зерен на фоне глобальных поставочных сбоев. Сейчас, с учётом роста мировых цен, ослабления тенге и нестабильности на валютном рынке, этот риск снова актуализируется.

При этом кофе остаётся одним из немногих потребительских товаров, спрос на который продолжает расти — особенно в городах, где популярность кафе и кофейной культуры стабильно увеличивается.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.
В Актау за пять дней из окон квартир выпали трое малышей
Галина63 → Обращаюсь ко всем родителям! Блокиратор на окно стоит всего 850 тенге в каспий магазине. Устанавливается за 15 минут. Там внутри стальной трос, его не порвать, закрывается такой блокиратор на ключик,…
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие
Ed Word → Мероприятие прошло хорошо, такие события не могут не радовать. Но Аким должен заботиться не только о картинке которую делают артисты, актеры и ивент агенства, акимат должен позаботиться в первую оче…
Импорт яиц приостановлен: Минсельхоз ввёл полугодовой запрет
Aqtau_2023 → Это для того чтобы цену на мелкие яйца поднять.