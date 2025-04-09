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09.04.2025, 07:27

Импорт яиц приостановлен: Минсельхоз ввёл полугодовой запрет

Новости Казахстана 0 790

С 4 апреля 2025 года в Казахстане вступил в силу временный запрет на ввоз свежих куриных яиц. Решение обусловлено перепроизводством продукции на внутреннем рынке и направлено на поддержку местных птицефабрик в сезон снижения спроса, сообщает Lada.kz

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Новый запрет: что и кого касается

Согласно приказу министра сельского хозяйства Республики Казахстан №101, с 4 апреля введено ограничение на импорт свежих куриных яиц. Запрет распространяется:

  • на все виды транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный и т.д.),

  • на ввоз из стран ЕАЭС, включая Россию, Беларусь, Армению и Кыргызстан,

  • на поставки из третьих стран, не входящих в экономический союз.

Срок действия: 6 месяцев — до октября 2025 года.

Почему запретили ввоз яиц: позиция Минсельхоза

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства, мера носит временный характер и направлена на регулирование внутреннего рынка в условиях перепроизводства.

«Весной и летом спрос на яйцо традиционно снижается, в то время как производство остаётся стабильным. В результате склады быстро заполняются, а срок годности продукта ограничен», — пояснили в ведомстве.

Основные причины введения запрета:

  • Снижение сезонного спроса со стороны населения;

  • Переполненные склады на фоне постоянного уровня производства;

  • Риски снижения цен из-за переизбытка продукции;

  • Необходимость защитить интересы отечественных птицефабрик.

Таким образом, правительство стремится предотвратить ценовой демпинг, сохранить устойчивость отрасли и поддержать локальных производителей в переходный сезон.

Транзит разрешён: Казахстан сохраняет логистические обязательства

Важно отметить, что ограничение не касается транзитных поставок. Свежие яйца, направляющиеся через территорию Казахстана в другие страны, по-прежнему смогут пересекать границу.

Это решение позволяет:

  • сохранить открытость страны для международных логистических маршрутов,

  • избежать нарушений внешнеторговых соглашений,

  • снизить возможные негативные последствия для регионального товарооборота.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это для того чтобы цену на мелкие яйца поднять.
09.04.2025, 03:23
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