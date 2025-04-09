Импорт яиц приостановлен: Минсельхоз ввёл полугодовой запрет

С 4 апреля 2025 года в Казахстане вступил в силу временный запрет на ввоз свежих куриных яиц. Решение обусловлено перепроизводством продукции на внутреннем рынке и направлено на поддержку местных птицефабрик в сезон снижения спроса, сообщает Lada.kz
Согласно приказу министра сельского хозяйства Республики Казахстан №101, с 4 апреля введено ограничение на импорт свежих куриных яиц. Запрет распространяется:
на все виды транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный и т.д.),
на ввоз из стран ЕАЭС, включая Россию, Беларусь, Армению и Кыргызстан,
на поставки из третьих стран, не входящих в экономический союз.
Срок действия: 6 месяцев — до октября 2025 года.
Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства, мера носит временный характер и направлена на регулирование внутреннего рынка в условиях перепроизводства.
«Весной и летом спрос на яйцо традиционно снижается, в то время как производство остаётся стабильным. В результате склады быстро заполняются, а срок годности продукта ограничен», — пояснили в ведомстве.
Основные причины введения запрета:
Снижение сезонного спроса со стороны населения;
Переполненные склады на фоне постоянного уровня производства;
Риски снижения цен из-за переизбытка продукции;
Необходимость защитить интересы отечественных птицефабрик.
Таким образом, правительство стремится предотвратить ценовой демпинг, сохранить устойчивость отрасли и поддержать локальных производителей в переходный сезон.
Важно отметить, что ограничение не касается транзитных поставок. Свежие яйца, направляющиеся через территорию Казахстана в другие страны, по-прежнему смогут пересекать границу.
Это решение позволяет:
сохранить открытость страны для международных логистических маршрутов,
избежать нарушений внешнеторговых соглашений,
снизить возможные негативные последствия для регионального товарооборота.
Комментарии1 комментарий(ев)