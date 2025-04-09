Импорт яиц приостановлен: Минсельхоз ввёл полугодовой запрет

С 4 апреля 2025 года в Казахстане вступил в силу временный запрет на ввоз свежих куриных яиц. Решение обусловлено перепроизводством продукции на внутреннем рынке и направлено на поддержку местных птицефабрик в сезон снижения спроса, сообщает Lada.kz

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Новый запрет: что и кого касается

Согласно приказу министра сельского хозяйства Республики Казахстан №101, с 4 апреля введено ограничение на импорт свежих куриных яиц. Запрет распространяется:

на все виды транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный и т.д.),

на ввоз из стран ЕАЭС , включая Россию, Беларусь, Армению и Кыргызстан,

на поставки из третьих стран, не входящих в экономический союз.

Срок действия: 6 месяцев — до октября 2025 года.

Почему запретили ввоз яиц: позиция Минсельхоза

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства, мера носит временный характер и направлена на регулирование внутреннего рынка в условиях перепроизводства.

«Весной и летом спрос на яйцо традиционно снижается, в то время как производство остаётся стабильным. В результате склады быстро заполняются, а срок годности продукта ограничен», — пояснили в ведомстве.

Основные причины введения запрета:

Снижение сезонного спроса со стороны населения;

Переполненные склады на фоне постоянного уровня производства;

Риски снижения цен из-за переизбытка продукции;

Необходимость защитить интересы отечественных птицефабрик.

Таким образом, правительство стремится предотвратить ценовой демпинг, сохранить устойчивость отрасли и поддержать локальных производителей в переходный сезон.

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Важно отметить, что ограничение не касается транзитных поставок. Свежие яйца, направляющиеся через территорию Казахстана в другие страны, по-прежнему смогут пересекать границу.

Это решение позволяет: