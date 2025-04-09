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09.04.2025, 07:50

До скольки лет разрешено водить авто в Казахстане

Новости Казахстана 0 3 599

В Казахстане за рулем можно встретить как совсем молодых водителей, так и пенсионеров. Но есть ли предельный возраст, после которого нельзя управлять автомобилем? Tengri Auto разобрался, на каких условиях пожилые казахстанцы могут садиться за руль и какие медицинские ограничения действуют в стране, передает Lada.kz

Фото: thesun.co.uk
Фото: thesun.co.uk

Возрастных ограничений для водителей не существует

По информации, предоставленной Департаментом полиции, в Казахстане нет установленного максимального возраста для управления автомобилем. Это значит, что граждане могут водить машину и в 70, и в 80, и даже в 90 лет — если позволяют здоровье и водительские навыки.

«Водительские права можно получить с 18 лет. Верхнего возрастного порога законодательство не предусматривает», — сообщили в ведомстве.

Однако с возрастом к водителям предъявляются дополнительные требования, прежде всего — медицинского характера.

Медицинские ограничения: что может помешать получить или сохранить права

Хотя возраст сам по себе не является основанием для запрета на вождение, медицинское состояние водителя — критически важный фактор. При замене водительского удостоверения или при необходимости пересдачи, пожилой человек может быть направлен на углублённое медицинское обследование.

Водитель может лишиться прав или не получить их вовсе при наличии определённых заболеваний, разделённых на несколько категорий:

? Психические расстройства:

  • Шизофрения и другие тяжёлые психические расстройства с выраженными симптомами;

  • Тяжёлые формы депрессии и биполярного расстройства;

  • Расстройства личности, включая антисоциальное поведение;

  • Умственная отсталость;

  • Алкоголизм и наркомания (если ремиссия длится менее двух лет).

? Неврологические заболевания:

  • Эпилепсия, особенно при наличии судорожных приступов.

? Серьёзные нарушения зрения:

  • Ахроматопсия — полная неспособность различать цвета;

  • Слепота на оба глаза.

Как часто проходить медосмотр?

Для получения и продления водительского удостоверения граждане обязаны проходить медицинское освидетельствование. С возрастом такие проверки могут проводиться чаще и быть более тщательными — особенно для водителей, которым за 60.

Медицинская комиссия имеет право выдать отказ в выдаче или продлении прав, если посчитает, что состояние здоровья водителя может представлять опасность на дороге.

Вывод: не возраст, а здоровье

Таким образом, в Казахстане можно управлять автомобилем в любом возрасте, если человек чувствует себя хорошо и проходит необходимые медицинские проверки. Вопрос не в количестве лет, а в состоянии здоровья и способности безопасно участвовать в дорожном движении.

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