Деньги под угрозой? Как казахстанцам не потерять свои сбережения

Обострение торговых противостояний на глобальной арене уже оказывает давление на финансовые рынки. В этой ситуации особенно остро встает вопрос сохранения капитала. Аналитики Halyk Finance рассказали, как казахстанцам защитить свои деньги от обесценивания, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: istockphoto.com

Что происходит на рынках

Введение новых торговых пошлин США в отношении ряда стран вызвало волну нестабильности на мировых финансовых рынках. Снижение стоимости активов, рост инфляции и валютные колебания — всё это может привести к существенным потерям для инвесторов, в том числе и из Казахстана.

Какие риски несёт 2025 год

2025 год отмечен глобальной геополитической нестабильностью, влияющей на доходность практически всех инвестиционных инструментов. Даже традиционно надёжные вклады, такие как банковские депозиты, сегодня не всегда покрывают уровень инфляции, особенно с учётом ослабления курса тенге по отношению к доллару США.

Советы аналитиков: куда инвестировать в условиях нестабильности

Эксперты Halyk Finance выделили несколько направлений, которые могут помочь защитить капитал:

Инвестиции в локальные компании. Речь идёт о бизнесах, чья производственная база и рынок сбыта сосредоточены внутри страны. Такие предприятия менее зависимы от глобальных поставок и внешнеэкономических факторов.

Выбор защитных активов. К ним относятся: золото; акции компаний из сектора жилищно-коммунального хозяйства; фармацевтические компании, спрос на продукцию которых стабилен даже в кризис.

Поддержка от пошлин. Некоторые предприятия, напротив, выигрывают от торговых ограничений — например, производители промышленного оборудования, робототехники и автоматизированных решений.

Осторожно: рецессия в США

Экономисты также предупреждают о возможной рецессии в США — снижении темпов экономического роста, падении производства и увеличении безработицы. Это может спровоцировать масштабную переоценку активов на глобальных рынках и, как следствие, привести к убыткам инвесторов.

Как сохранить и приумножить капитал

В условиях экономической турбулентности инвесторам рекомендуется диверсифицировать свои вложения. Среди доступных инструментов:

депозиты в банках с государственной гарантией (но с учётом их ограниченной доходности);

покупка золота;

облигации и акции надёжных компаний;

инвестиции в иностранную валюту;

криптовалюты (с оговоркой на высокий уровень риска).

Аналитики подчёркивают: несмотря на текущее снижение рынков, за спадом часто следует восстановление. Это значит, что грамотно подобранные активы могут не только сохранить капитал, но и принести доход в будущем.