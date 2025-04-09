Деньги под угрозой? Как казахстанцам не потерять свои сбережения

Обострение торговых противостояний на глобальной арене уже оказывает давление на финансовые рынки. В этой ситуации особенно остро встает вопрос сохранения капитала. Аналитики Halyk Finance рассказали, как казахстанцам защитить свои деньги от обесценивания, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ
Введение новых торговых пошлин США в отношении ряда стран вызвало волну нестабильности на мировых финансовых рынках. Снижение стоимости активов, рост инфляции и валютные колебания — всё это может привести к существенным потерям для инвесторов, в том числе и из Казахстана.
2025 год отмечен глобальной геополитической нестабильностью, влияющей на доходность практически всех инвестиционных инструментов. Даже традиционно надёжные вклады, такие как банковские депозиты, сегодня не всегда покрывают уровень инфляции, особенно с учётом ослабления курса тенге по отношению к доллару США.
Эксперты Halyk Finance выделили несколько направлений, которые могут помочь защитить капитал:
Инвестиции в локальные компании. Речь идёт о бизнесах, чья производственная база и рынок сбыта сосредоточены внутри страны. Такие предприятия менее зависимы от глобальных поставок и внешнеэкономических факторов.
Выбор защитных активов. К ним относятся:
золото;
акции компаний из сектора жилищно-коммунального хозяйства;
фармацевтические компании, спрос на продукцию которых стабилен даже в кризис.
Поддержка от пошлин. Некоторые предприятия, напротив, выигрывают от торговых ограничений — например, производители промышленного оборудования, робототехники и автоматизированных решений.
Экономисты также предупреждают о возможной рецессии в США — снижении темпов экономического роста, падении производства и увеличении безработицы. Это может спровоцировать масштабную переоценку активов на глобальных рынках и, как следствие, привести к убыткам инвесторов.
В условиях экономической турбулентности инвесторам рекомендуется диверсифицировать свои вложения. Среди доступных инструментов:
депозиты в банках с государственной гарантией (но с учётом их ограниченной доходности);
покупка золота;
облигации и акции надёжных компаний;
инвестиции в иностранную валюту;
криптовалюты (с оговоркой на высокий уровень риска).
Аналитики подчёркивают: несмотря на текущее снижение рынков, за спадом часто следует восстановление. Это значит, что грамотно подобранные активы могут не только сохранить капитал, но и принести доход в будущем.
Важно: приведённые в материале рекомендации не являются индивидуальной инвестиционной консультацией. Все инвестиционные решения инвестор принимает самостоятельно, оценивая собственные риски.
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