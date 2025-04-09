Государство выплачивает казахстанцам более 200 тысяч тенге в месяц — как получить

В Казахстане продолжает действовать специальная социальная выплата (ССВ) для граждан, работавших во вредных условиях труда. По итогам первого квартала 2025 года почти две тысячи человек стали новыми получателями этой меры поддержки. Размер ежемесячной выплаты в среднем превышает 208 тысяч тенге, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz

Кто имеет право на спецвыплату

Согласно информации Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, ССВ предназначена для казахстанцев, которые:

достигли возраста 55 лет ;

проработали не менее 7 лет во вредных условиях;

имеют профессиональные пенсионные отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ);

прекратили трудовую деятельность во вредных условиях (ушли на отдых или перевелись на более лёгкую работу).

Выплата назначается до достижения пенсионного возраста.

Если работник продолжает трудиться, но переходит на должность без вредных факторов, он может одновременно получать как заработную плату, так и спецвыплату.

Из каких источников формируется ССВ

В зависимости от количества источников финансирования ССВ делится на два типа:

Выплата из двух источников — средства выделяются из республиканского бюджета и ЕНПФ. Выплата из четырёх источников — дополнительно участвуют работодатель и компания по страхованию жизни.

По итогам первого квартала 2025 года:

127 человек получили выплаты из двух источников (обратилось 128);

1813 человек — из четырёх источников (обратилось 1829);

1 заявителю отказано в связи с несоответствием условиям;

16 заявлений находятся на стадии рассмотрения;

74 гражданина ожидают заключения договора со страховой компанией;

50 человек не ответили на СМС-уведомления.

В каких регионах больше всего получателей

Наибольшее число обращений за ССВ зафиксировано в следующих областях:

Карагандинская область — 234 человека;

Восточно-Казахстанская область — 196 человек;

Костанайская область — 182 человека.

Эти регионы традиционно являются центрами промышленного и горнодобывающего сектора, где значительная часть населения занята на работах с вредными условиями труда.

Какие профессии попадают под действие ССВ

Перечень профессий и видов деятельности, дающих право на получение ССВ, включает более 2300 позиций. Он утверждён Социальным кодексом РК и охватывает 17 отраслей экономики, включая:

горнодобывающую промышленность;

обрабатывающее производство;

металлургию;

химическую промышленность;

энергетический сектор и другие.

Работодатели обязаны перечислять профессиональные пенсионные взносы за своих сотрудников, занятых в опасных и вредных условиях.

Сколько составляет выплата

По итогам 2024 года:

ССВ получали 13 568 граждан ; из них 3 093 — из двух источников, 10 475 — из четырёх источников.



Средний размер выплаты составил более 208 тысяч тенге в месяц.

Эта сумма позволяет обеспечить достойный уровень жизни до выхода на пенсию и компенсировать вред, нанесённый здоровью в процессе трудовой деятельности.